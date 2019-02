Lucratief weekend voor Van der Poel en Cant: “We moeten daar niet onnozel over doen. Dat is ook voor mij een bom geld” Joeri De Knop

11 februari 2019

09u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden O, wat is het leven fijn als je in februari nog overschot hebt. En als wereldkampioen het resterende graan kan oogsten. Afgelopen weekend de DVV-Trofee, volgend weekend de Superprestige. Dat mag niet meer misgaan.

Voor de cijferfetisjisten onder ons: Lille (zaterdag) en Hoogstraten (zondag) - zijn tiende ‘dubbel’ van het seizoen, de 26ste in zijn profcarrière - brachten de seizoensscore van Van der Poel op 30. 30 op 32 gereden crossen: een afwerkingspercentage van 93,75%. De wereldkampioen is nu al sinds de Koppenbergcross (1 november 2018) ongeslagen en goed op weg naar een foutloze 8 op 8 in de Superprestige. Slechts één man die het hem voordeed. “Dat moet Sven Nys zijn geweest.” Precies, in 2007. “Al even geleden. Ik loop normaal niet warm voor records. Maar nu het zo dichtbij is, speelt het wel.”

In afwachting sloeg hij in Lille drie vliegen in één klap en rijfde hij naast de dagzege ook de DVV-Trofee (30.000 euro) en... het tussensprintklassement (goed voor een extraatje van 2.500 euro) binnen. “We moeten daar niet onnozel over doen. Dat is ook voor mij een bom geld. Daar kan ik heel veel leuke dingen mee doen”, kent hij zijn wereld. Daar komt zaterdag in de slotmanche in Middelkerke nog eens 30.000 euro van de Superprestige bovenop. (grijnst) “Er zijn er wel meer die het in het verleden nog hebben verspeeld aan de Belgische kust. Maar ik ga ervan uit dat het wel goed komt. Elf punten voorsprong op Aerts moeten in principe volstaan.”

Even skiën

Het maakt dat Van der Poel zijn seizoen zal afsluiten met vijf van de zes trofeeën. WK, EK, NK, DVV-Trofee, Superprestige. Alleen de Wereldbeker ontbreekt. “Maar dat was mijn eigen keuze.” Ook zijn zegerecord van 2017-2018 (32) kan hij hoogstens evenaren, nu hij enkel nog aanzet in Middelkerke en Hulst. Maar eerst gaat hij een dag of drie skiën in Morzine. “Moet kunnen, toch? (lacht) Ik moet érgens een periode van rust en ontspanning vinden. Even de batterijen opladen.”

Ook Van der Poels vrouwelijke tegenhanger én teamgenote Sanne Cant verzekerde zich zaterdag met winst in Lille van de eindzege in de DVV-Trofee en trekt, na een nieuw succes (haar elfde) in Hoogstraten met een bonus van twee punten op Worst in de Superprestige naar de finale in Middelkerke. Een knappe ‘vier op zes’ is in de maak. Alleen de Europese titel (Worst) en de Wereldbeker (Vos) ontglipten haar.

Meer over Superprestige

sport

sportdiscipline

wielersport

veldrijden

Middelkerke

DVV-Trofee

Lille