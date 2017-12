Lucinda Brand vloert Sanne Cant in Waaslandcross - Ben Tulett wint bij junioren Redactie

Lucinda Brand heeft deze middag de Soudal Classics in Sint-Niklaas op haar naam gezet. De Nederlandse soleerde naar de zege voor Sanne Cant en Sophie de Boer.

Brand sprong al in de eerste ronde weg en kwam op geen enkel moment meer in de problemen. Cant kende een slechte start, maar eindigde uiteindelijk tweede. Sophie de Boer vervolledigde het podium.

Tulett wint bij junioren

Bij de junioren was de overwinning voor Ben Tulett. De Brit haalde het na een spannende strijd voor de Nederlanders Mees Hendrikx en Luke Verburg.

Verburgh leek onderweg de sterkste, maar moest uiteindelijk dus vrede nemen met de derde plek.