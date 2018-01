Lucien Van Impe en Roger De Vlaeminck honderduit: "Van der Poel is nog geen wereldkampioen, hoor" Joeri De Knop

23u59 0 Veldrijden Vrienden, vrijzeggers, ­vurige minnaars van het veldrijden. En na een turbulent 2017 is er wel meer wat Roger De Vlaeminck (70) en Lucien Van Impe (71) met elkaar verbindt. Eén zware stemband­operatie/hartaanval later blinken ze meer dan ooit in hun vel. En staan ze ­verbaal scherp. "Van Aert krijgt zondag geen concurrentie op het BK. En hey: Van der Poel is nog geen wereldkampioen!"

Proost, heren. Op een mooi en vooral ­gezond 2018. Hoe vergaat het jullie, kranige zeventigers, inmiddels?

De Vlaeminck: "Nog niet honderd procent, vent. Ik moet voorzichtig blijven. De orders zijn duidelijk: stem zoveel mogelijk sparen, niet uren aan een stuk praten, drukke ruimtes vermijden. Als ik met Eddy naar het ­voetbal ga (zijn zoon speelt bij FC Lembeke, red.), zonder ik me na de match altijd wat af in de ­kantine. Om niet boven al het lawaai uit te moeten roepen."

Van Impe: "Ook ik mijd de drukte. Ik doe weinig of niks. Enkel nog waar ik me goed bij voel. De Boekenbeurs, bijvoorbeeld. Dat was plezant. Zolang het maar op ’t ­gemak is."

De Vlaeminck: "Groot gelijk, Lucien. Ge moet u soigneren op die leeftijd."

Van Impe: (knikt) "Ik geef toe: ik heb schrik. Onterecht, volgens de dokters. ‘Je moet die angst en onzekerheid uit je ­lichaam bannen’, zeggen ze. Makkelijker gezegd dan gedaan. Nu ben ik alleen ‘op gang’, voor de eerste keer. Ik durf bijna niet alleen buitenkomen, neem altijd mijn vrouw Rita of mijn zoon of dochter mee. Ik voel me goed. Maar… bang dat me onderweg iets zou overkomen. Vreemd, hé?"

De Vlaeminck: "Bijlange niet. Ik ga ook zelden nog alleen fietsen. Of ik draai ­‘toertjes’ van acht kilometer, in de omgeving. Zo ben ik nooit te ver van huis."

