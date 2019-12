Loslopende viervoeter crost even mee met Van der Poel en co: “Het was nog een mooie hond ook” Redactie

15 december 2019

15u42 3 Veldrijden Animo in Overijse! Bij het aansnijden van de tweede ronde in de Druivencross zorgde een loslopende hond voor dolle taferelen.

De viervoeter croste een flink eind mee met de voorbijsnellende renners. Hier en daar werd iemand gehinderd, maar al bij al verliep de passage van de extra ‘veldrijder’ zonder ongelukken. Mathieu van der Poel zou uiteindelijk winnen in Overijse. Een dag na zijn derde plaats in Ronse won hij de Druivencross voor de vierde keer in z'n carrière.

De Nederlander reageerde na de cross ook even op de passage van de hond bij Sporza. “We agen hem van ver komen en konden dus wel een beetje anticiperen. Of ik schrik had? Neen, het was nog een mooie hond ook.”

New obstacles in Druivencross: dogs. pic.twitter.com/jVZDpTvAdq La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link