Lokeren haalt BK veldrijden van 2023 binnen: “Net zoals in Antwerpen komt er een ponton” Redactie

25 mei 2020

19u32

In het Park ter Beuken werd in aanwezigheid van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld), schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V) en organisator Bram De Brauwer, bevestigd dat Lokeren het BK veldrijden van 2023 zal organiseren. De Mont Henri wordt het middelpunt van het parcours, waar elite beloften en jeugd in het weekend van 14 en 15 januari zullen strijden voor de Belgische driekleur.

De Mont Henri was al de scherprechter van de Rapencross, een wedstrijd die voor het eerst als A-cross werd georganiseerd in 2018. Lokeren nam toen de datum, 13 oktober, over van Kruibeke dat in 2019 het BK veldrijden organiseerde. Vorig jaar was er geen editie, op 12 september van dit jaar staat Lokeren er opnieuw. De bewuste bult is meteen ook het hoogste punt van het BK veldrijden in 2023. Het parcours van de Rapencross zal dus fungeren als basis voor het Belgische kampioenschap.

"Na die eerste Rapencross hebben we het plan opgevat om het Belgisch kampioenschap naar Lokeren te halen en dat is dus gelukt", zegt schepen van sport De Ridder. "De wedstrijden op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023 hebben plaats in het volle stadscentrum. Decor is het Park ter Beuken, waar in de schaduw van de Mont Henri strijd zal geleverd worden."

"Het parcours is selectief genoeg", klinkt het bij De Brauwer. "Er is altijd een enorme volkstoeloop voor een Belgisch kampioenschap en ook daarvoor kunnen we het Park ter Beuken optimaal gebruiken. Naast het bekende park situeert zich ook de Durme. Logisch dat we die rivier eveneens gaan betrekken in het parcours. Net zoals op het BK van dit jaar in Antwerpen, waarbij ik trouwens eveneens in de organisatie zat, gaan we via een ponton het water over."

"We zitten ook vlakbij het station van Lokeren. Ideaal dus voor de supporters om met het openbaar vervoer af te zakken naar het BK. Wat verderop is de Markt. Waarom daar niet het rennersdorp maken? Dichtbij de horecazaken, die ook zo hun graantje kunnen meepikken van het geheel. Wij hebben hier tal van mogelijkheden om er iets schitterend van te maken en dat gaan we dan ook doen.”