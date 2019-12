Loenhout loopt storm voor rentree van Wout van Aert: “Leuk dat hier zo veel volk staat te wachten voor mij” Redactie

27 december 2019

12u12 16 Veldrijden Vanmiddag is het zover. Dan maakt Wout van Aert in de Azencross in Loenhout zijn langverwachte rentree in het veld, zijn eerste wedstrijd na zijn zware val tijdens de voorbije Tour de France. In Loenhout loopt het storm voor het heroptreden van de renner van Jumbo-Visma.

Koppen lopen in Loenhout voor de comeback van Wout van Aert. Om 11 uur was het al behoorlijk druk rond de teambus van Jumbo-Visma. Iets voorbij half twaalf kwam Van Aert toe en werd onmiddellijk druk omstuwd door media en supporters.

“Het was een plezante aankomst, er stond veel volk op mij te wachten, leuk”, aldus Van Aert. “Ik ben blij dat ik terug ben, ik heb lang naar deze dag uitgekeken. Ik ga proberen te genieten van begin tot einde. Aan steun van de ploeg zal het niet ontbreken. Er staat zelfs een hele bus voor mij. Na al die jaren kan ik wedijveren met de camper van Mathieu (lacht).”

Van Aert liet het zich al eerder ontvallen. Met grote ambities komt hij vanmiddag niet aan de start. “De laatste week heb ik een paar keer echt specifiek in het veld getraind, dat was de enige training die ik heb kunnen doen. Natuurlijk kom ik nog met een grote achterstand aan de start. Bang ben ik niet echt. Het zou wel leuk zijn dat het allemaal meevalt als ik morgenvroeg opsta. We houden er natuurlijk rekening mee dat ik mij morgen niet zo goed ga voelen. Het is mooi om te horen dat ze mij hier straks top-vijf zien rijden. Ik beschouw dat als een compliment, maar bekijk het zelf liever realistisch. Ik denk dat ook de ploeg dat doet. Ik plak er echt geen resultaat op. Wie mij kent, weet dat ik alles zal geven. We zullen wel zien waar ik uitkom.”

Do you think @WoutvanAert arrived? Lots of media and fans gathering around him. #Azencross #WelcomeBackWout pic.twitter.com/eKkVRuUXIY Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

It’s getting crowded at the team bus as we are awaiting @WoutvanAert arrival in Loenhout. #WelcomeBackWout pic.twitter.com/Ojr739mRdo Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

The Bianchi Zolder Pro of @WoutvanAert is ready ✅ to roll. #Azencross #WelcomeBackWout pic.twitter.com/o1dTkDW04b Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link