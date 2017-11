LIVE veldrijden: Cant wint bij de vrouwen - Gaat Van Aert voor twee op twee?

14u49

Van Aert: "Gisteren pas om half elf thuis"



Gisteren ging het na het cross in Zeven vliegensvlug naar België. Niet zo voor Wout Van Aert. De wereldkampioen moest nog even wachten bij de dopingcontrole, verloor zo een uur en kwam pas om half elf thuis aan. Toch geeft de overwinning in Duitsland Van Aert een stevige portie vertrouwen.



"Vandaag is het inderdaad opnieuwn een moddercross. Toch is het niet te vergelijken met Zeven, het is veel technischer. Het is draaien en keren. Het wordt spektakel, denk ik. En de start gaat cruciaal zijn. Ik ga alleszins voor de dubbel vandaag"