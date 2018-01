LIVE GROTE PRIJS SVEN NYS: Eli Iserbyt wint strijd der titanen bij de beloften - parcours ligt er vettig bij TLB

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 rv . Veldrijden Op 1 januari staat traditioneel de Grote Prijs Sven Nys op het programma. Om 15u gaan de profs in de DVV-veldrit op zoek naar een opvolger van Nys' poulain Toon Aerts. Kan de ranke kopman van Telenet Fidea Lions zichzelf opvolgen of wordt het toch weer Van der Poel? En wat in de andere categorieën? Volg de GP Sven Nys hier LIVE!

13u20: Verkenning van de profs

Ze beginnen er pas om 15u echt aan, maar de prof zijn het modderige parcours wel al gaan verkennen. En voor veelvraat Mathieu van der Poel was dat ongetwijfeld een speciale verkenning. Van der Poel deed dat op een nieuwe fiets, een Canyon in plaats van een Stevens, én in een nieuw truitje. Hij rijdt niet langer voor Beobank-Corendon, wel voor Corendon-Circus. Van der Poel kon in Baal nog niet winnen bij de profs.

12u55: Iserbyt wint!

Het is Eli Iserbyt die zich de beste toont op nieuwjaarsdag bij de beloften. Iserbyt haalt het na een titanenstrijd met Adam Toupalik, Tom Pidcock moet vrede nemen met de derde stek.

🏁Dubbelslag voor @IserbytEli in #GPSvenNys: dagzege en eindwinst! @adamtoupalik wordt tweede, @Tompid derde. pic.twitter.com/5jYSuKnDCY DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Het podium van de #GPSvenNys bij de beloften:

🥇 @IserbytEli

🥈 @adamtoupalik

🥉 @Tompid

🏆 Eindzege #dvvtrofee is binnen voor Iserbyt. pic.twitter.com/5scOBAuXmz DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

12u45: Wie wint bij de beloften?

Eli Iserbyt en Adam Toupalik beginnen samen aan de laatste ronde van de beloftencross. Tom Pidcock houdt het duo in het vizier, maar kan de Brit het kloofje nog dichten?

Laatste ronde! @IserbytEli heeft de kloof met @adamtoupalik terug dichtgereden. @Tompid houdt de twee in het vizier. #dvvtrofee #GPSvenNys pic.twitter.com/3153wPqHeX DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

8 seconds between the two leaders and @Tompid in the final lap! #GPSvenNys pic.twitter.com/cp2IiP9Rh8 Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

12u25: Programma rest van de namiddag

Om 12u zijn de beloften aan hun wedstrijd begonnen. Adam Toupalik rijdt momenteel aan de leiding, voor Tom Pidcock en Eli Iserbyt, die wat teruggevallen is. Om 13u45 beginnen de dames aan hun race en om 15u is het aan de mannen (elite).

Pakt @IserbytEli in de #GPSvenNys zijn zesde zege in de #dvvtrofee? De West-Vlaming zal dan wel moeten afrekenen met @adamtoupalik. Het duo leidt de dans, @Tompid in de achtervolging. pic.twitter.com/AG5cwNYRXX DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

12u10: Rouiller wint bij de junioren

Loris Rouiller heeft 2018 maandag ingezet met een zege in Baal. De Europese juniorenkampioen reed in de modder al in de eerste ronde weg van de tegenstand en finishte solo.

Rouiller was duidelijk de sterkste junior op en rond de Balenberg. De Zwitser reed de tegenstand al in de openingsronde op achterstand. In de slotronde kwam Anton Ferdinande nog tot op acht seconden, maar uiteindelijk zou de Europese kampioen op een modderige omloop solo aankomen. Aan de finish had hij een achttal seconden voorsprong op Ferdinande. Jarno Bellens vervolledigde het podium met de derde plek.

Geen wheelie vandaag, maar wel een nieuwe zege voor Europees kampioen @RouillerLoris. De Zwitser reed van start tot finish aan de leiding. #GPSvenNys #dvvtrofee pic.twitter.com/whpxzw88sD DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Het podium van de #GPSvenNys bij de juniors:

🥇 @RouillerLoris

🥈 Anton Ferdinande

🥉 Jarno Bellens

#dvvtrofee pic.twitter.com/sIIrG6Ke70 DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

12u: Enkele afwezigen

Lars van der Haar en Klaas Vantornout zullen straks niet deelnemen aan de cross bij de elites. Van der Haar besliste in samenspraak met zijn team om om de komende dagen volledige rust in te plannen. De Nederlander, die recent zijn schouder ontwrichtte en sukkelt met verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, verschijnt ook in Leuven niet aan de start. Vantornout sukkelt dan weer nog steeds met de pols, een blessure die hij opliep bij een val in Namen.

.@larsvanderhaar plant nodige rust in https://t.co/CcrnnxSl3m Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

12u: Mooi begin van de dag voor de familie Nys

De nieuwelingen hebben hun wedstrijd al gereden. Thibau Nys kon zijn papa Sven geen overwinning schenken, hij werd tweede, maar toch toonde de 'Kannibaal' zich trots op Twitter. "Zijn eerste podium in de GP Sven Nys. Knappe race, Thibau", zo klonk het. De zege ging naar Dante Coremans, Ward Huybs werd derde.

Het podium bij de nieuwelingen:

🥇@DanteCoremans

🥈 @thibau_nys4

🥉 Ward Huybs

🏆 Salvador Alvarado blijft dankzij een vierde plaats aan de leiding in de #DVVTrofee #GPSvenNys pic.twitter.com/anybF0CIjN DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

His first podium in #GPSvenNys #secondplace , great race! @thibau_nys4 Sven Nys(@ sven_nys) link

Photo News Thibau Nys werd knap derde

12u: Welkom!

Prettig nieuwjaar, beste veldritfans. Vandaag staat de eerste (cyclocross)afspraak van 2018 op het programma: de GP Sven Nys. De omloop op de Balenberg ligt er vettig bij en de modderduivels zullen hun hartje dus zeker kunnen ophalen op deze nieuwjaarsdag. Wie wordt de opvolger van Toon Aerts?

De omloop op de Balenberg ligt er lekker vettig bij. De modderduivels zijn vandaag aan het feest. #GPSvenNys #DVVTrofee pic.twitter.com/qGg2RKZQmp DVV Trofee(@ DVVtrofee) link