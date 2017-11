LIVE EK veldrijden: Opnieuw goud voor België! Sanne Cant vloert Brand in spurt

11u05

Verdonschot: "Die sprint ga ik nog een paar keer rijden"

“Ik ben blij dat ik terug op het podium sta, dat had ik zeker niet verwacht. Maar die sprint ga ik wel nog een paar keer rijden, want ik zat er zo dichtbij. Dat is natuurlijk vervelend. Dus ik ben toch ook wel teleurgesteld", vertelde Laura Verdonschot vlak na afloop aan onze man in Tabor.



Ze schoot niet te best uit de startblokken, waardoor ze meteen op achtervolgen was aangewezen. “Ik dacht in begin dat het weer niet voor dit jaar zal zijn, ik holde namelijk alweer achter de feiten aan. Maar ik bleef rustig en zag mijn concurrenten niet verder rijden. Op de technische stukken kwam ik dan ook altijd terug op het wiel. Het probleem was dat ik op de langere stukken alleen zat, wat enorm veel moeite kostte. Maar ik pepte mezelf op en zo ben ik toch kunnen terugkomen. Toen kreeg ik het vertrouwen dat ik misschien wel de betere was. Maar in de sprint voor de overwinning was het dus net niet."



"Fouten gemaakt bij de sprint? Dat denk ik niet. Teocchi haar aanzet was heel snel. Zelfs al had ik in haar wiel gezeten, dan nog had ze denk ik gewonnen. Maar die tweede plaats is zeker een opsteker. Het liep vierkant in het begin van het seizoen, als je dan tweede wordt op een Europees kampioenschap, mag je tevreden zijn. En het geeft moed voor de komende crossen en kampioenschappen", besloot de zilveren medaille hoopvol.