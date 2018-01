LIVE BK VELDRIJDEN: Beloften openen straks de debatten - wie legt Cant en Van Aert het vuur aan de schenen? Redactie

09u00 0 Photo News Wout van Aert tijdens de verkenning gisteren. Veldrijden Hoogdag in veldritland. Nadat gisteren de nieuwelingen en juniores door het Kortrijkse zand ploeterden, doen vandaag de beloften en elites een worp naar de tricolore trui. Wie wordt de eerste triomfator van de dag? Grijpt Sanne Cant haar negende titel? En kan iemand Wout van Aert het vuur aan de schenen leggen? Mis in deze live geen seconde van het Belgisch kampioenschap veldrijden!

9u40: Stem in onze poll!

De concurrentie zal alles uit de kast moeten halen om Wout van Aert van een derde Belgische titel te houden. Is een verrassing mogelijk? Stem hier.

Poll Wie houdt Wout van Aert van de titel op BK veldrijden? Niemand, hij wint zelf

Toon Aerts

Laurens Sweeck

Michael Vanthourenhout

Kevin Pauwels Niemand, hij wint zelf 70%

Toon Aerts 13%

Laurens Sweeck 12%

Michael Vanthourenhout 1%

Kevin Pauwels 4%

9u14: "Koersen als een echte Nys"

Gisteren kregen we al het ideale aperitief voorgeschoteld, met Thibau Nys in een glansrol. Net als vorig jaar in Oostende kroonde de zoon van Sven Nys zich tot Belgisch kampioen. Toen als eerstejaars-, nu als tweedejaarsnieuweling. "Mijn vader vroeg me te koersen als een echte Nys. Dat heb ik gedaan. Hij vroeg me om in alle omstandigheden rustig te blijven. Ik heb volledig vertrouwd op de manier van koersen van mijn pa", aldus Thibau. Jarno Bellens pakte de titel bij de juniores, Jelle Harteel en Julie Brouwers waren de laureaten bij de eerstejaarsnieuwelingen.

Herbeleef hier de eerste dag in Koksijde.

BELGA

Photo News

8u45: Stilte voor de storm

Dat het hier nog stilletjes is in de persjungle... Maar straks fullhouse. Wees welkom, wees welkom. #BKcyclocrossKoksijde pic.twitter.com/1Tze1no68L Marie Godderis(@ MarieGodderis) link

8u30: Welkom!

Vandaag staat de tweede dag van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Koksijde op het menu. Om 11 uur geven de beloften het beste van zichzelf, om 13u40 mogen de dames het mulle zand trotseren. Het hoogtepunt van een weekend vol suspense wordt om kwart na drie op gang gefietst, dan strijden de mannen een uur lang om het felbegeerd tricolore plunje.

Good morning from Koksijde!



Today's Belgian Championships Cyclo-cross schedule:



⏰ 11h00 👉 Men U23

⏰ 13h40 👉 Women Juniors / U23 / Elite

⏰ 15h15 👉 Men Elite



Good luck to all riders 👍 #BKKoksijde pic.twitter.com/8ufMhdF0wW Belgian Cycling(@ BELCycling) link