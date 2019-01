LIVE BK VELDRIJDEN. Aerts gaat op en over Van Aert: wat een ommekeer in Kruibeke! Wielerredactie

13 januari 2019

15u45

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2 Veldrijden De heren veldrijders rijden vandaag in Kruibeke hun Belgisch kampioenschap. De voorbije jaren was Wout van Aert altijd torenhoog favoriet, maar deze keer komt ook Toon Aerts met goede papieren afgezakt naar de Polders. Voorts kunnen ook Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout de plannen van de wereldkampioen in de war sturen.

Wout van Aert is titelverdediger. De voorbije jaren stond geen maat op de renner uit Lille, maar dit seizoen vergaat het hem minder goed. Hij won nog maar drie keer: in Ardooie, Bredene en het Franse La Mézière. Toon Aerts kan daar vier overwinningen tegenover plaatsen: twee Wereldbekers in Amerika, de Druivencross in Overijse en de Koppenbergcross. Kan de poulain van Sven Nys zijn eerste Belgische titel pakken? Vanaf 15u krijgen we het antwoord.