Lille ontvangt Van Aert, Merksplas storm Ciara: “Mocht er gevaar dreigen, zullen we de nodige maatregelen nemen” JDK

08 februari 2020

‘Rukwinden tussen 100 à 120 km per uur of plaatselijk meer. Lokaal kans op onweer. Schade waarschijnlijk’, tweette weerman David Dehenauw gisteren. Als dat maar goed komt zondag in Merksplas, met de voorlaatste SP-manche. Organisator Marc Van Gestel weigert mee te gaan in de bangmakerij rond de naderende storm Ciara. “Tuurlijk gaat onze cross door”, klinkt het resoluut. “We volgen de weersvoorspellingen op de voet en zullen wel zien wat zondag brengt.”

Ciara zou naar verluidt op zijn felst uitpakken tegen de avond en in de nacht van zondag op maandag. Dat zou de gevolgen voor de wedstrijd kunnen beperken. “We zijn in elk geval goed voorbereid”, verzekert Van Gestel. “Mocht er gevaar dreigen, zullen we de nodige maatregelen nemen.”

Merksplas krijgt, net als de Krawatencross in Lille zaterdag (slotmanche van de DVV-trofee), onder meer een ambitieuze Van Aert aan de start. Van Aert crost nog twee keer alvorens het vizier op het klassieke voorjaar te richten. In Lille doet hij het voor eigen volk. In het klassement van de DVV-trofee zijn de kaarten gelegd, Eli Iserbyt is zeker van eindwinst.