Licentievergoeding stuk duurder in nieuwe Wereldbeker veldrijden XC

15 november 2019

06u36 1

Het wordt voor organisatoren een stuk duurder om toe te treden tot de nieuwe en meer uitgebreide Wereldbeker in het veldrijden. Wielerflits kon de ‘Application Guide’ inkijken en merkte op hoe de licentievergoeding verdubbelt van 17.500 naar 35.000 of 50.000 euro. Welk bedrag het wordt, hangt af van hoeveel reclame- en sponsorrechten de organisator zelf nog wil verkopen (25 of 50 procent).

Vanaf volgend seizoen zullen er normaal zestien (in plaats van negen) WB-wedstrijden worden gereden, maar niet alle manches zullen ook een beloften- en juniorenkoers hebben. Daarmee komt de UCI tegemoet aan de ploegen, die hun jeugdrenners in die vrije weekends graag in het truitje van de eigen sponsors willen zien rijden. De UCI en Flanders Classics (dat instaat voor de organisatie) nemen ook de kosten voor de beloften- en juniorenwedstrijden voor hun rekening, een bedrag dat schommelt tussen 7.000 en 13.000 euro.