Laurens Sweeck: "Wil opnieuw meedoen voor podium in Neerpelt"

Bron: Belga 0 Photo News Veldrijden Zaterdag wordt in Neerpelt de eerste van zes Soudalcrossen afgewerkt. Aan het parcours in het Provinciaal Domein Dommelhof, aan de Toekomstlaan in Neerpelt, werd niet veel gewijzigd. Vorig jaar ging de zege er naar Laurens Sweeck, die zich met het ontbreken van Mathieu van der Poel en Wout van Aert op de startlijst opnieuw bij de topfavorieten voor de zege mag rekenen.

"Mijn passage in Amerika is meer dan geslaagd met twee overwinningen (in Iowa en Las Vegas) en een tweede plaats in de Wereldbekerwedstrijd in Iowa", blikt Sweeck terug op de voorbije weken. "In Waterloo kreeg ik af te rekenen met pech en kende ik bovendien ook een mindere dag. Zonder die tegenslagen zat er een veel beter resultaat in. Zo'n eerste overwinning van het seizoen is altijd mooi. Nu al kan ik mijn derde zege van het seizoen boeken. Dat is zelfs meer dan de voorbije jaren. Zonder problemen moet ik nu opnieuw meedoen voor het podium. Het technische parcours ligt mij wel. Bij de jeugd heb ik hier ook altijd mooie resultaten neergezet."



Naast Sweeck komen ook nog onder meer Quinten Hermans, Daan Soete, Kevin Pauwels en Tom Meeusen aan de start. De GP Neerpelt is opgenomen in het kransje van de zogeheten Soudalcrossen. Dat zijn veldritten onder dezelfde koepel, zoals de Jaarmarktcross van Niel, de GP Hasselt, Namen, Leuven en Waregem, maar waar geen klassement wordt voor opgemaakt.



Programma:

11u: Nieuwelingen

12u: Juniores

14u45: Dames elite

16u: Elites en beloften



Zondag start in Gieten ook de eerste manche van de Superprestige veldrijden.