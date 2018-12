Laurens Sweeck schudt in Essen solo uit de pedalen en boekt tweede triomf van seizoen GVS

08 december 2018

16u00

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 5 Veldrijden Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen–Vastgoedservice) heeft in Essen de vijfde manche van de Brico Cross gewonnen. Na drie ronden zei hij met één welgemikte versnelling een grote groep vaarwel, waarna een knappe solo volgde. Zijn grote bonus sprak boekdelen. Gianni Vermeersch sprintte naar de tweede stek, David van der Poel werd derde.

Ook Essen lieten de grote kanonnen aan zich voorbijgaan. Geen Mathieu van der Poel, geen Wout van Aert, geen Toon Aerts. Bij een sterke wind en ondanks de voorbij regenval op een tamelijk droog parcours kregen we pas vanaf ronde drie enige opwinding. Jim Aernouts tekende voor de eerste versnelling, Laurens Sweeck, Daan Soete en Gianni Vermeersch volgden.

Het viertal bleef niet lang bij elkaar, Sweeck nam immers onmiddellijk over. Eén welgemikte demarrage later reed de kopman van Pauwels Sauzen–Vastgoedservice prompt 17 seconden voorop. De hoofdjes bij de rest gingen naar beneden, zij mochten dan al strijden voor plek twee.

Pittig sprintje

De voorgift van Sweeck dikte ronde na ronde aan. 25 seconden werden er 33 en werden er 45. Zonder ongelukken kon de zege hem met andere woorden niet meer ontglippen, en zo geschiedde. Zijn tweede overwinning van het seizoen, hij toonde zich eerder de beste in Neerpelt.

Rest de vraag wie naar de ereplaatsen harkte. In de laatste ronde zonderde zich een drietal af: Vermeersch, Van der Poel en Aernouts. Zij voerden nog een spannende show op, want in een pittig sprintje op driekwart minuut van de triomfator snelde Vermeersch naar de tweede plaats. Van der Poel troefde Aernouts af om het laagste schavotje.

De volgende manche van de Brico Cross, de zesde van acht, volgt op 29 december in Bredene.

🏁 Brico Cross Essen@LaurensSweeck verzilvert zijn dominantie en pakt in Essen zijn tweede overwinning van het seizoen.



🥇 Laurens Sweeck

🥈 Gianni Vermeersch

🥉 David van der Poel#BricoCross PauwelsSauzen-VGS CT(@ PS_VGS_CT) link

Sweeck:“Deze vorm hopelijk nog enkele weken doortrekken”

Na afloop was de kopman van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice erg tevreden, maar hij wilde er geen conclusies voor het verdere verloop van het seizoen aan vastknopen.

“Ik heb me dit seizoen nog niet vaak zo goed als vandaag gevoeld”, stak Sweeck gelukkig van wal na zijn zege. “Ik voelde me de eerste twee ronden sterk, maar had niet verwacht meteen zo’n voorsprong bij elkaar te fietsen. In de rest van de race had ik veel last met de wind, maar mijn voorsprong bleek groot genoeg. Ik had deze prestatie al enigszins voelen aankomen op stage. Daar was het goede gevoel er al. Het is een kwestie van dat nu nog door te trekken tot de kerstperiode.”

Of Sweeck nu ook in de grote crossen - met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Toon Aerts aan de start - kan strijden voor de overwinning, wilde hij niet gezegd hebben. “Dat is heel moeilijk in te schatten. Ik zal er alles aan doen om ook de komende weken top te zijn. Ik heb geen specifieke doelen in de tweede helft van het seizoen. Ik wil in alle wedstrijden goed zijn. Al staan de kampioenschappen, zoals bij iedereen, nog een trapje hoger.”