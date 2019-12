Laurens Sweeck past wegens familiale omstandigheden voor cross in Ronse Redactie

14 december 2019

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) past wegens familiale omstandigheden voor de DVV Trofee-cross in Ronse. Zijn grootvader is overleden. Alfons ‘Fokke’ Sweeck werd 83 jaar en was zelf ook een meer dan degelijk wielrenner. In zijn profjaren (1959-1962) pakte hij verschillende overwinningen voor de ploeg Groene Leeuw, met als uitschieters een rit in de Ronde van Spanje van 1960 en eindwinst in de Ronde van België van datzelfde jaar.

Sweeck zal door het overlijden van zijn grootvader vanmiddag niet starten in de Grote Prijs Mario De Clercq in Ronse. In de Druivencross van Overijse van zondag was hij sowieso niet voorzien. Zijn eerstvolgende wedstrijd wordt de Wereldbekermanche van volgende week zondag in Namen.

De afscheidsplechtigheid van Alfons Sweeck vindt plaats in de Sint-Michielskerk in Keerbergen op donderdag 19 december 2019 om 10 uur.