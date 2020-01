Laurens Sweeck eert grootvader Alfons en pakt veldrit-tricolore na masterclass van Sauzen Pauwels-Bingoal DMM

12 januari 2020

16u18 66 BK Veldrijden Laurens Sweeck heeft zijn eerste Belgische titel veldrijden bij de profs op zak. De 26-jarige renner won aan het strand van Sint-Anneke in Antwerpen na uitstekend ploegenspel van Sauzen Pauwels-Bingoal. Eli Iserbyt en Toon Aerts mochten mee op het podiuM.

Iserbyt, Sweeck, Vanthourenhout, Van Aert, Merlier, Hermans en het enigma Aerts. Het leek een eeuwigheid geleden dat het BK veldrijden bij de profs nog zo’n open bedoening was. Favorieten bij de vleet, discussies in overvloed. Of wat had u gedacht aan de vooravond van ‘het meest spannende BK in jaren’?

Zo had Eli Iserbyt z’n bedenkingen bij de ribblessure van Toon Aerts. En was het voor de buitenwereld nog maar de vraag hoe Sauzen Pauwels-Bingoal voor de dag zou komen. In een niet zo heel ver verleden was er nog verdeeldheid in het kamp Mettepenningen. Stonden de neuzen van Iserbyt en Sweeck wel in dezelfde richting?

Bij de start alvast één antwoord: Aerts was stukken beter dan de meesten hadden verwacht. De uittredende kampioen ging als een razende tekeer in de eerste ronde. Merlier en Vanthourenhout gingen mee. Sweeck en Van Aert reden op plaats tien, maar schoven snel op.

Het tempo lag hoog. Tegelijk werd duidelijk dat ze bij Sauzen Pauwels het ploegenspel tot in de puntjes zouden uitspelen. Sweeck vertrok bij de start van de derde ronde als eerste, Merlier wurmde zich nog tussen Vanthourenhout en Iserbyt toen zij het gat lieten vallen, maar lang duurde dat niet.

Het duo van Sauzen Pauwels nam weer over bij de Belgische kampioen op de weg. De twee drukten het tempo en daardoor werd Sweeck nog wat extra voorsprong gegund. Al snel had de renner uit Schriek een veelbesproken ponton voorsprong. Zonder fenomenale inzinking was de Belgische titel binnen. Masterclass ploegenspel van Sauzen Pauwels - met dank aan vergadermoment op hotel gisteravond.

Er kwam nog een schuiver bij Sweeck, maar dat was het dan. Terwijl het in de achtergrond van Merlier en Aerts moest komen, liep hij steeds verder uit. De zandspecialist kon stilaan aan zijn grootvader Alfons beginnen denken, die enkele weken geleden overleed. Een mooier eerbetoon was nauwelijks denkbaar.

In de achtergrond kon het spel om de tweede plaats beginnen. Ook daar heerste Sauzen Pauwels boven de rest. Iserbyt trakteerde Aerts op een ferme counter toen die voor zilver ging. Het was aan Vanthourenhout om de hattrick binnen te trekken, maar zover kwam het niet.

Na een pittig duel met Merlier bleef het brons bij Aerts. Van Aert hield Vermeersch af in de strijd om de vijfde plaats. Intussen was het feest bij Sweeck ingezet. Emoties uiteraard. Bovendien is de cirkel na Belgische titels bij de nieuwelingen, junioren en beloften nu helemaal rond met z'n eerste tricolore bij de profs.