Laura Verdonschot wint Vestingcross in Hulst: "Deze overwinning maakt veel goed" Redactie

18 februari 2018

15u02

Bron: Belga 0 Veldrijden De 21-jarige Laura Verdonschot (Marlux-Bingoal) heeft vandaag de Vestingcross in het Nederlandse Hulst bij de vrouwen elite gewonnen. Ze haalde het afgescheiden van Ellen Van Loy. De Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado werd derde. Wereldkampioene Sanne Cant finishte als negende.

De Nederlandse Maud Kaptheijns nam de beste start. Zij voerde meteen een omvangrijke kopgroep aan, met daarin Sanne Cant, Ellen Van Loy en de Nederlandse Manon Bakker. Bakker vond het tempo net niet hoog genoeg en versnelde. Meteen sloeg zij een kloof. Op het einde van de eerste ronde kreeg ze met Verdonschot en Van Loy een duo in achtervolging. Wat verderop reden Kaptheijns en Cant. De wereldkampioene zakte echter weg, terwijl de Nederlandse Del Carmen Alvarado opschoof naar de vijfde plaats.



Halfweg repte Van Loy zich naar de leiding. Bakker en Verdonschot volgden op een zakdoek. Nog voor het ingaan van de slotronde sloot Verdonschot aan bij Van Loy, zo kregen we twee leidsters. Niet voor lang evenwel, Verdonschot ging meteen door en liet Van Loy in de steek. Ze mocht de slotronde aanvatten met een voorsprong van vijf seconden op Van Loy. De Nederlandse Del Carmen Alvarado had zich in derde positie genesteld en volgde op 30 seconden.

Van Loy maakte op een helling een fout, waardoor Verdonschot haar voorsprong verder kon uitbouwen. Ze kwam niet meer in de problemen en haalde het dan ook, meteen haar eerste zege dit seizoen.



Eerder op de dag was de Tsjech Tomas Kopecky de beste bij de junioren. Hij haalde het voor de Zwitser Louis Rouiller en Niels Vandeputte. Bij de nieuwelingen was Salvador Alvarado de sterkste. Hugo Kars en Lucas Janssen zorgden voor een volledig Nederlands podium.

Verdonschot: "Wil ook goed zijn in Oostmalle"

"De eerste ronden moest ik echt aanklampen om bij de eersten te blijven", zei Verdonschot na afloop. "Toen Ellen Van Loy aan de leiding reed, werd de kloof met haar alsmaar kleiner. Ik geraakte tot bij Van Loy en liet haar meteen achter me. Dan moest ik niet meer twijfelen, ik ben vol doorgegaan."

Het seizoen van Verdonschot werd overschaduwd door gezondheidsproblemen, zo kampte ze met een darmschimmel. "Ik heb dit seizoen mijn deel wel gehad. Eigenlijk wou ik na het wereldkampioenschap de fiets op stal zetten en rust nemen. Gelukkig heb ik dat niet gedaan", lachte Verdonschot. "Ik hoop ook nog goed te zijn in Oostmalle, de sluitingscross. Deze overwinning maakt alvast veel goed, al was ik er nooit gerust in. Tot op het einde bleef ik op mijn hoede om geen foutjes te maken. Ik nam ook geen enkel risico meer. Dit mocht ik immers niet meer uit handen geven. Deze zege staat alvast mooi op mijn palmares."