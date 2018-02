Laura Verdonschot pas tiende bij beloften: "Het wil maar niet lukken" Nico Dick in Valkenburg

03 februari 2018

14u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden De Limburgse belofte Laura Verdonschot (21) moest in Valkenburg vrede nemen met een magere tiende plaats. "Ontgoochelend. Ik ben niet honderd procent en dat betaal je hier cash."

Verdonschot behoort in theorie tot de allerbesten van haar categorie. Maar dit seizoen liep het niet zoals gepland. De Marlux-rensters kampte met gezondheidsproblemen en haalde nooit haar niveau. "Ik heb meermaals gedacht om mijn seizoen vroegtijdig te beëindigen", vertelt ze. "Maar dit was mijn laatste kans op een medaille in de U23-categorie en dan wil je verder doen. Maar uiteindelijk ben ik wel heel ver verwijderd van een podiumplaats."

"Ook in de start liep het al fout. Ik schoot uit mijn klikpedaal en werd overvleugeld. Met als gevolg dat ik in de afdaling, waar ik normaal gezien goed uit de verf zou moeten komen, al meteen in de achtervolging zat. Tja. Als het tegenvalt, zit alles tegen, zeker. Dan hoor je de speaker de namen van de meisjes voorin afroepen en weet je dat je die al geklopt hebt, weliswaar op parcours die me beter liggen. Maar hier is het simpel: als je niet honderd procent bent, word je afgestraft. En ik was vandaag alweer niet honderd procent."

Britse Evie Richards is na winst bij de beloften door het dolle heen

Na afloop zakte winnares Evie Richards even door de benen. "Het was ontzettend lastig", aldus de Britse, "even wist niet meer waar ik het had na afloop en was ik even van de wereld. Gelukkig kwam ik snel weer bij en met deze regenboogtrui ben ik zo blij."

Voor Richards was het na Heusden-Zolder in 2016 haar tweede wereldtitel. "Het is niet gemakkelijk om als topfavoriete te starten", zei ze, "maar ik maar het toch waar. Ongelooflijk. Toen kwam die titel onverwacht, nu werd hij voorspeld, maar je moet het wel nog altijd voor elkaar krijgen. Alle ogen waren op mij gericht en dat is niet evident. Ik ben zeer blij dat ik deze titel kan vieren met mijn ploegmaten en familie die hier ook is. Dit was zo'n lastige wedstrijd en ik haal het toch. Geweldig en net zoals Ben draag ik deze zege op aan Charlie die nog altijd met ons meerijdt. We dragen hem in ons hart."