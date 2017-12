Lars van der Haar sukkelt met ontwrichte schouder en verhoogde Pfeiffer-waarden Redactie

09u13

Bron: Belga 7 BELGA Veldrijden De Nederlandse veldrijder Lars van der Haar (Telenet Fidea Lions) kwam gisteren tijdens de Azencross in Loenhout (DVV Trofee) niet verder dan een zeventiende plaats. Van der Haar retweette na afloop een bericht van Wielerflits.nl, waarin de ware toedracht achter zijn teleurstellende prestatie wordt uitgelegd.

Van der Haar ontwrichtte bij een val in Loenhout zijn rechterschouder. Bovendien kwam na de cross in Namen (op 17 december) tijdens onderzoek aan het licht dat de Nederlander kampt met verhoogde waarden van het Epstein-Barr-virus.

De schouder uit de kom was vooral een pijnlijke zaak, getuigde Van der Haar. "Het deed echt wel heel veel pijn. De laatste keer was tijdens de Ronde van België in mei. Ik kreeg hem er dit keer nauwelijks terug in. Er is door een arts naar gekeken, die heeft me gezegd dat de schouder weer in de kom zat. Nu heb ik een mitella om en ga ik snel naar huis. Vrijdag ga ik bij een fysiotherapeut langs."

Ook de verhoogde waarden van het Epstein-Barr-virus speelden Van der Haar parten in Loenhout. "Ik was weer niet top. Daardoor maak ik ook de fouten, die de val veroorzaken. Uit onderzoek na cross in Namen bleek dat de waarden van het Epstein-Barr-virus (wat de Ziekte van Pfeiffer veroorzaakt, red.) in mijn bloed erg hoog waren. De dokter vertelde dat ik als kind al eens de Ziekte van Pfeiffer heb gehad. Ik ben onlangs blijkbaar in contact geweest met iemand die het nu heeft, waardoor de weerstand weer opspeelt en ik daardoor iets minder kan zijn. We dachten dat het verdwenen was en in Zolder leek dat ook het geval te zijn. Maar toch niet, dus."

Van der Haar wilde zich echter niet verschuilen achter deze excuses. Normaal gezien start hij morgen opnieuw in de Superprestige-manche van Diegem.

TDW