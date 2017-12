Krijgen we dan toch tweestrijd Van der Poel - Van Aert te zien in Scheldecross? Redactie

11u20

Bron: Belga 1 Photo News Veldrijden Mathieu van der Poel kreeg vorig weekend vrij spel in de crossen van Essen en Overijse. De Nederlander won beide wedstrijden en bouwde zijn voorsprong verder uit in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee. Hij telt nu 3:03 bonus op Lars van der Haar en 3:15 op Toon Aerts. Zaterdag in Antwerpen kan hij in de vijfde manche die bonus nog verder verstevigen en al een stevige optie nemen op het eindklassement.

Wout Van Aert koerste zijn laatste cross op zondag 26 november in Hamme, nu staat hij na een stage van ruim twee weken in Calpe opnieuw aan de start van een cross. In Antwerpen won hij één keer, in 2015, de edities van 2014 en 2016 kwamen op naam van Mathieu van der Poel die vorig jaar won na een bijzonder spannend duelop het scherp van de snee met de wereldkampioen.

"Twee weekends zonder cross, dat voelt wel heel lang aan", laat Van Aert optekenen bij Golazo, organisator van de twee crossen komend weekend. "Maar de stage heeft wel deugd gedaan. Ik heb mijn schema volledig kunnen afwerken, het weer was goed en ik ben volledig gezond. Een perfecte voorbereiding dus. Het is toch altijd wat makkelijker om in de zon te trainen en ik ben terug sinds dinsdag en had een paar dagen om me terug aan te passen aan de koude en de crossfiets."

Het dubbele weekend Antwerpen-Namen is voor Van Aert een nieuwe start. "In een jaar waar alles goed was verlopen zou dit voor mij gewoon deel twee van mijn seizoen zijn, nu voelt het aan als een nieuwe start. Al werden mijn prestaties en resultaten de voorbije maanden wel een beetje gedramatiseerd. Ik heb nooit ontkend dat ik onder de verwachtingen bleef, maar zo slecht als sommige commentaren die ik las, was het ook niet. De komende weken hoop ik terug een constante in mijn prestaties te krijgen en kan ik dit weekend terug de benen van vorig jaar vinden. De Wout van vorig seizoen was gewoon beter dan die van de voorbije maanden. Ik voelde dat de recuperatie door de opeenvolging van wedstrijden wat minder was geworden. Op stage had ik nood om de basis terug wat op te trekken. Hopelijk vertaalt zich dat nu ook in het veld."

Antwerpen maakt zich ook op voor de terugkeer van Marianne Vos in het veld. "De verwachtingen zullen hoog liggen, maar ik verwacht niet dat ik al mee zal doen voor de overwinning", is de zevenvoudige wereldkampioene voorzichtig in haar ambities.

Van der Poel kan vijfde Wereldbeker pakken in Namen

Mathieu van der Poel won met de twee manches in de Verenigde Staten, de wedstrijd in Koksijde en in het Deense Bogense al vier Wereldbekers, Wout van Aert mocht enkel in het Duitse Zeven juichen en telt op de tweede plaats al 90 punten achterstand op leider Van der Poel.

Met vijf manches achter de rug in de Wereldbeker heerst Van der Poel met 390 punten. Elke overwinning is immers goed voor 80 punten, de tweede in de uitslag krijgt er 70, de derde 65. Zondag wordt in Namen de zesde wedstrijd gereden. Daarna volgen nog Heusden-Zolder, de wedstrijd in het Franse Nommay en de slotmanche in Hoogerheide. Wil Van Aert alsnog een optie nemen op de eindzege, dan moet hij zondag uit zijn pijp komen.

Wout van Aert won overigens nog nooit bij de elite in Namen, wel twee keer bij de beloften, in 2013 en 2014. Van der Poel pakte er al twee keer de overwinning en kan voor drie op een rij zorgen na zeges in 2015 en 2016. Met Kevin Pauwels (2014 en 2012) en Francis Mourey (2013) staan nog twee andere renners aan de start die al eens wisten te juichen in Namen.

Het attractieve parcours op de Citadel van Namen is bijna identiek aan dat van vorig jaar, alleen de aankomstzone aan de Esplanade werd grondig hertekend door bouwwerken. "De aankomstzone is daarom naar de overkant van de Esplanade verhuisd", legt Erwin Vervecken van organisator Golazo uit. "Ook de rijrichting aan de finish verandert, want waar vorig jaar nog de laatste bocht lag, ligt nu een gigantische bouwput."

"Voor de rest blijft alles bij het oude", gaat hij verder. "Aan het offroadgedeelte verandert helemaal niets. Alle vertrouwde ingrediënten van de wedstrijd blijft behouden. Na de start volgt een zware klim richting de Château de Namur, om dan via een technische passage naar beneden het veld in te duiken. Tussen de twee passages in de materiaalpost moeten de renners een schuine strook overwinnen. Wie goed is, kan daar misschien een beslissende kloof slaan."