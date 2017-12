Koningin Marianne Vos keert terug in veldritland: "Ik start met heel veel goesting" Mike De Beck

12u54

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Photo News Veldrijden Het heeft iets weg van een eerste schooldag, de terugkeer van Marianne Vos (WaowDeals Pro Cycling) in het veld. Als zevenvoudige wereldkampioene is ze ondertussen al wel gepokt en gemazeld in het wereldje en kan ze al heel wat adelbrieven voorleggen. Toch denkt de Nederlandse toprenster niet dat ze zomaar iedereen zal overvleugelen.

Als we de cijfers van vorig seizoen er even bijnemen hoeft Marianne Vos zich niet meteen zorgen te maken. Ze stond twaalf keer aan de start en liefst acht keer ging ze met de zegeruiker aan de haal. Vos denkt wel dat het nu niet zo'n vaart zal lopen. "Ik start hier met heel veel goesting, maar ik temper de verwachtingen, want ik mis natuurlijk nog wat koersritme." In het ongewisse tasten heet zoiets. Niet goed wetende wat die eerste cross zal brengen. Ondertussen zaten haar concurrentes uiteraard ook niet stil. Zo zette bijvoorbeeld Sanne Cant een grote stap vooruit. "Het niveau in het veldrijden stijgt. Ik kijk ernaar uit me met de rensters te meten. Mijn grote doel is het nationaal kampioenschap en het WK voor eigen volk in Valkenburg, dat is toch altijd net dat tikkeltje specialer."

Allicht broedt ze diep vanbinnen wel op revanche nadat ze vorig seizoen de duimen moest leggen voor Sanne Cant die uiteindelijk met de wereldtitel aan de haal ging. Al wil Vos het niet meteen zo zeggen. "Over een revanche voor Bieles wil ik niet spreken. Het was gewoon een mooie strijd en dit jaar probeer ik opnieuw zo goed mogelijk te presteren." Uiteraard ligt haar focus dan ook op dat wereldkampioenschap in eigen land, in Valkenburg. "Zo’n kampioenschap in eigen land heeft altijd wel iets speciaals. Ik heb er al een paar gewonnen. Het zou leuk zijn om dat nog eens over te doen."

"Helaas blijven mensen de boel bedonderen"

Uiteraard kon Marianne Vos ook niet rond de twee wielerbommen die afgelopen week ontploften. Namelijk de Salbutamol-zaak van Chris Froome en de uitnodiging van Wouter Vandenhaute richting dopingzondaar Lance Armstrong. "Het was zeker geen al te beste week voor het wielrennen", zegt Vos. "Ik was in Zwitserland (Vos is lid van de atletencommissie van de UCI, red) toen het nieuws rond Froome uitlekte en ik schrok mezelf wel even een ongeluk. Zo'n nieuws is gewoon een enorme klap voor de wielersport, wat ook de uitkomst van het onderzoek zal zijn rond hem. Dit is toch wel weer een 'geval' waar onderzoek naar gedaan moet worden en voor het grote publiek valt dat niet zomaar uit te leggen. Dit soort 'gevallen' dienen ook in de openheid te komen en het is ergens wel jammer dat het zo lang onder de radar bleef. Het wielrennen is echt gebaat bij meer transparantie."

"Voor de wielersport was dit nieuws zeker geen goede zaak", gaat ze verder. "Ik ben ervan overtuigd dat we nochtans echt wel op de goede weg zijn, maar dan duikt zo'n verhaal weer op. De perceptie kan zeker bestaan dat na zo'n week het wielrennen een stap achteruit heeft gezet, maar anderzijds had ik echt wel het idee dat de sport aan het 'opschonen' was en dat we beter bezig waren, maar helaas blijven er altijd mensen die toch de grenzen opzoeken of de boel bedonderen. Of dit aan de orde was bij Chris weten we niet, maar dat is wel iets waar we met z'n allen tegen moeten gaan en dat heeft met een cultuuromslag te maken volgens mij."

"Het is schadelijk als je Armstrong op een voetstuk zou zetten"

Vos heeft dan ook haar eigen mening als het over Lance Armstrong gaat. "Als hij niet aan competitie deelneemt, vraag ik me af of het echt schadelijk is dat hij er is. Maar het is wel schadelijk als je hem op een voetstuk zou zetten, want het is iemand die veel overwinningen heeft behaald op een niet-faire, niet-cleane manier. Zo'n man verdient dat voetstuk niet. Dat is een slecht voorbeeld richting kinderen die willen beginnen fietsen en dan lijkt het alsof het uiteindelijk toch loont om het verkeerde pad op te gaan. Dat mag niet het voorbeeld zijn dat je wil geven. Anderzijds ben ik wel van mening dat je mensen een tweede kans moet kunnen geven, dus als hij een goede lezing geeft, goed zijn woordje doet, dan lijkt me dat wel ok. Maar dat betekent niet dat je goed moet praten wat hij heeft gedaan. Hij heeft keuzes gemaakt waarvan je hoopt dat niemand ze zal maken."