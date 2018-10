KOERS KORT. Wereldkampioene Sanne Cant volgt zichzelf op in Meulebeke Redactie

Sannne Cant triomfeert in Meulebeke

Sanne Cant heeft vandaag de Brico Cross van Meulebeke op haar naam geschreven. De 27-jarige wereldkampioene sprong in volle finale weg uit een kopgroep met vijf en haalde het zo licht afgescheiden voor Ellen Van Loy en Loes Sels. Vorig jaar kreeg deze Berencross hetzelfde podium.

Het was Loes Sels die de rest op sleeptouw nam. In haar wiel volgden onder anderen Laura Verdonschot en Ellen Van Loy. Sanne Cant kende een mindere start en reed als achtste rond. Van Loy schoof een plaatsje op en nestelde zich in het wiel van Sels. Verdonschot klampte eveneens fervent aan en zo kregen we bij het ingaan van de tweede ronde, op een kurkdroog en snel parcours, drie leidsters.

Achter dit trio sloegen Cant en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado de handen in elkaar. De twee groepjes smolten samen en begonnen zo aan de derde ronde met de Amerikaanse Elle Anderson, die in haar eentje de kloof naar voor trachtte te overbruggen. Net voor de passage aan het wasbord versnelde Loes Sels. Ellen Van Loy zorgde er in de zandbak voor dat de kopgroep weer samenklitte. Half koers zette Sanne Cant zich op kop bij de leidsters en trok het tempo meteen fors de hoogte in. Bij de passage aan de zandbak reed Ellen Van Loy zich vast, hield de rest hiermee op, waardoor Cant meteen enkele meters cadeau kreeg. Niet voor lang evenwel. De vijf trokken dan ook gezamenlijk de slotronde in. Na de balkjes demarreerde Cant. De wereldkampioene zette alles op alles om onder andere Van Loy af te houden. Daar slaagde ze ook in en zo volgt ze zichzelf op als laureate van de Berencross.