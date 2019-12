KOERS KORT. Van der Poel weer op kop in UCI-ranking - Iserbyt rijdt toch in Zonhoven - Sagan legt medische tests af Redactie

03 december 2019

Sagan legt medische tests af

Peter Sagan is zich aan het klaarstomen voor volgend seizoen. Vandaag legde de 29-jarige Slovaak van Bora-Hansgrohe z’n medische tests af in Hamburg. Daarnaast vond er een teammeeting plaats. “Voorbereiden op 2020 met vergaderingen en medische tests”, schreef Sagan op Twitter.

Getting ready for the 2020 season with meetings and medical tests at @lanserhof / Photos @veloimages #lanserhof #lansmedicum pic.twitter.com/hrpO3F9niJ Peter Sagan(@ petosagan) link

Van der Poel weer op kop in UCI-ranking

Zijn zege in Kortrijk heeft Mathieu van der Poel nog iets meer opgeleverd dan een stevige bloemenruiker. De Nederlandse alleskunner is vanaf vandaag ook weer leider op de UCI-ranking van het veldrijden. Omdat de cross in Kortrijk voor het eerst op het programma stond, waren er nieuwe punten te verdienen. Van der Poel heeft 2.360 punten op zijn teller staan, Belgisch kampioen Toon Aerts volgt in zijn zog met 2.337 punten. Eli Iserbyt vervolledigt het podium met 1.782 eenheden.

Bij de dames is het bovenin al Nederland wat de klok slaat. Annemarie Worst voert de UCI-ranking aan, met 1.749 punten. Lucinda Brand (1.740) en Ceylin del Carmen Alvarado (1.657) volgen op korte afstond. Sanne Cant volgt met 1.651 punten op de vierde plek.

Benjamin Declercq moet onder het mes en is meerdere weken buiten strijd

Benjamin Declercq, komend seizoen uitkomend voor Arkea-Samsic, ondergaat morgen een operatie in het ziekenhuis van Izegem. De 25-jarige Declercq viel in september in vierde rit van de Ronde van Groot-Brittannië. Hij bleef nadien hinder ondervinden aan de linkerknie waardoor nu beslist werd om hem te opereren.

“Ik ben in Groot-Brittannië tegen een verkeersbord aangereden”, legt de jongere broer van Deceuninck-Quick.Step-renner Tim Declercq uit. “De renner voor mij had het bord net iets te laat gezien en week uit, waardoor ik dat bord te laat opmerkte en ten val kwam op mijn linkerknie. Ik heb enkele behandelingen ondergaan maar bleef hinder ondervinden aan de knie en mijn dijbeenspier. Een echografie en scan hebben nu aangetoond dat een heelkundige ingreep nodig is.”

Declercq komt volgend seizoen uit voor het Franse procontinentale team Arkea-Samsic. Hij komt over van Sport Vlaanderen-Baloise. Met de operatie is een revalidatie van zo’n zes weken gemoeid.

📸 Benjamin Declercq 🇧🇪 #1visage1équipe #ArkéaSamsic2020 pic.twitter.com/NHPH46NlVX Team Arkéa Samsic(@ Arkea_Samsic) link

Iserbyt voegt Zonhoven toe aan programma

Ook Eli Iserbyt duikt komende zondag in Zonhoven in de befaamde kuil. Zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal laat weten dat de 22-jarige West-Vlaming, momenteel op stage in Spanje, de Superprestige-manche alsnog toevoegt aan zijn programma. Mathieu Van der Poel rijdt er niet.

Iserbyt begon als een raket aan het seizoen met overwinningen in achtereenvolgens Iowa, Waterloo, Kruibeke, Gieten, Bern, Gavere en Oudenaarde. Sinds de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld ging het minder en bleef hij steken op ereplaatsen. Mathieu van der Poel zelf zal dus niet starten in Zonhoven zondag. Hij blijft in Spanje voor een stage met het wegteam van Corendon-Circus. Over anderhalve week start hij wel in Ronse en Overijse.

In zijn column schreef Niels Albert vandaag nog dat de keuze van Iserbyt om Zonhoven over te slaan hem verbaasde. “Terwijl hij slechts vier punten achterstand telt op het leidersduo Aerts-Sweeck en de eindzege nog steeds binnen bereik heeft”, aldus Albert.

🆘 ELI IN DE KUIL!

Wijziging in de agenda van @IserbytEli. In laatste instantie voegt onze seizoensrevelatie de Superprestigemanche van Zonhoven toe aan zijn programma! #PauwelsSauzen #Bingoal

(©https://t.co/25QX64Vjf8) pic.twitter.com/f5UOKKBSsk Pauwels Sauzen - Bingoal(@ PS_BG_CT) link

Thalita de Jong mist de rest van het veldritseizoen na rugoperatie

De Nederlandse Thalita de Jong, wereldkampioene in 2016, moet een kruis maken over de rest van het veldritseizoen. De 26-jarige De Jong werd vorige week geopereerd aan een rugblessure, waarmee ze al sukkelde sinds de Lotto Belgium Tour (10-13 september).

“In overleg met het medisch team is vorige week beslist om deze ingreep direct uit te voeren”, legde haar nieuwe team, Chevalmeire, uit op sociale media. “Dokter Geert Mahieu heeft bevestigd dat de operatie succesvol verlopen is. Naar de toekomst toe zal deze ingreep haar niet belemmeren om terug te presteren op het hoogste niveau. Thalita zal verder revalideren bij Lieven Maesschalck en haar voorziene comeback maken in het voorjaar 2020.”

De Jong reed de voorbije weken vijf veldritten. Haar beste resultaat, een tweede plaats, behaalde ze eind oktober in het Luxemburgse Contern. De wedstrijd in Niel, op 11 november, werd haar laatste veldrit. Daarin werd ze zevende.