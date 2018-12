KOERS KORT. Mark Renshaw mist start seizoen na botsing met auto - Ellen Van Loy wint Soudal Classics-cross in Hasselt Redactie

01 december 2018

23u18

Bron: Belga 1

Mark Renshaw mist start seizoen

De Australische wielrenner Mark Renshaw mist de start van het komende seizoen. De 36-jarige renner van Team Dimension Data botste tijdens een trainingsrit in zijn woonplaats Bathurst op een auto en liep daarbij een breuk in zijn bekken op. Renshaw hoeft geen operatie te ondergaan, maar heeft wel drie tot vier maanden nodig om te herstellen.

“Ik reed een rotonde op en dacht dat die auto zou stoppen. Maar de bestuurder zag me waarschijnlijk niet en ik botste op de voorkant van de auto en vloog over de motorkap”, vertelt Renshaw. “Ik besef nu dat het nog veel erger had kunnen aflopen. Ik ben wel heel teleurgesteld dat mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen verpest is, want ik had er heel veel zin in.”

Renshaw is de vaste knecht van de Britse sprinter Mark Cavendish. Tijdens de Tour de France moesten ze vorige zomer beiden na de elfde etappe naar huis, omdat ze buiten de tijd waren gefinisht.

Team Medical Update:



We have some unfortunate news to bring you in that @Mark_Renshaw is due for an extended period on the sidelines after fracturing his pelvis while out training.



Get well soon, Mark! 🖐️



✏️Full story: https://t.co/zKzu84OvPc pic.twitter.com/yEb44A6IV3 Team Dimension Data(@ TeamDiData) link

Van Loy wint Soudal Classics-cross in Hasselt

De 38-jarige Ellen Van Loy (Telenet-Fidea Lions) heeft de GP Soudal in het Kampermolenpark van Hasselt gewonnen. Van Loy soleerde zowat heel de wedstrijd en haalde het licht afgescheiden van de Nederlandse Denise Betsema. Wereldkampioene Sanne Cant werd derde voor Loes Sels. De Nederlandse Inge van der Heijden finishte als vijfde. Het was meteen de eerste zege van het seizoen voor Van Loy.

Het was Ellen Van Loy die de rest op sleeptouw nam in het veld. Achter haar volgden Inge van der Heijden, Bethany Crumpton en Loes Sels. Sanne Cant kende een mindere start en volgde als achtste. In de tweede ronde sloop de wereldkampioene naar voor. Na de helling volgde ze in het spoor van leidster Van Loy. Bij het ingaan van de derde ronde telde Van Loy 9 seconden voorsprong op Cant. Plots zakte Cant weg en zo kon Van Loy haar voorsprong verder uitdiepen. De wereldkampioene kreeg het gezelschap van Sels en van der Heijden. Denise Betsema volgde op een vierde plaats.

Halfcross liet Cant haar metgezellen in de steek, ze ging alleen op jacht naar Van Loy. Bij het ingaan van de slotronde had Van Loy al een voorsprong van 25 seconden op het trio Cant, Sels en Betsema. Laatstgenoemde versnelde voor de materiaalpost en liet Cant en Sels achter haar. Beetje per beetje naderde Betsema op Van Loy, terwijl Cant op haar beurt naar de Nederlandse sloop. Van Loy haalde het eindelijk toch en volgt daarmee Loes Sels op als laureate, terwijl Betsema zich verzekerde van de dichtste ereplaats voor Cant.

Eerder op de dag was Ryan Cortjens bij de junioren de sterkste na een sprint met Ward Huybs. De Brit Lewis Askey vervolledigde het podium. Jente Michiels hield bij de tweedejaarsnieuwelingen de Nederlander Matyas Kopecky en Marthis Avondts af. Bij de eerstejaarsnieuwelingen was de hoofdvogel voor Niels Ceulemans. Hij haalde het afgescheiden voor de Nederlander Jesper Schins en Kenay De Moyer.

#Soudalclassics #hasselt



Woehoeeeeew!! Schitterende solo-zege van @Ellenvanloy 🎉🎉🎉 ze houdt Betsema en de wereldkampioene af 🏆🏆 pic.twitter.com/mgGQzEZzk3 Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

Van Loy: “Belangrijk om direct vooraan te zitten”

Dolgelukkig was de 38-jarige Ellen Van Loy na het behalen van haar eerste zege van het seizoen. De renster van Telenet-Fidea Lions dook als eerste het veld in en zou die eerste plaats niet meer afstaan in het Kampermolenpark te Hasselt, al deed Denise Betsema in de slotronde haar stinkende best om alsnog Van Loy te remonteren.

“Ik wist dat het heel belangrijk was om direct vooraan te zitten. Daarom begon ik ook heel snel aan de wedstrijd”, stelde Van Loy. “Ik kreeg vanaf de zijlijn meteen de opdracht alles te blijven geven. En zo scheurde het al heel snel. Ik neem morgen/zondag rust, dus moest ik mezelf helemaal niet sparen vandaag.”

Denise Betsema leek in de finale nog in staat Van Loy te remonteren. “Ik had alles netjes ingecalculeerd. Ik wou vooral geen fouten maken omdat het ook al feller aan het regenen was en de omloop er zo alsmaar gevaarlijker bij kwam te liggen. Daarom milderde ik mijn snelheid bij elke bocht of gevaarlijke plaats, waardoor Betsema dichterbij kon geraken”, verduidelijkte Van Loy. “Maar ik hield voldoende reserve over, in het geval dat. Ik ben natuurlijk heel blij met deze eerste zege. Het heeft een tijdje op zich laten wachten, maar in Hasselt was het uiteindelijk nog eens prijs. Dit na een pak ereplaatsen. Mijn vorige overwinning dateert al van vorig jaar in Gavere.”