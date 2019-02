KOERS KORT. Lefevere: “Ik praat nog wel eens met Iljo” - Seizoen David van der Poel eindigt in mineur De wielerredactie

Lefevere: “Ik praat nog wel eens met Iljo”

Alles gaat voorbij. Ook onverkwikkelijke episodes zoals het foto-incident met Iljo Keisse en een Argentijnse dienster in San Juan. Team en sponsors waren ‘not amused’. Het leidde zelfs tot een interne gedragscode. “Geen leuke ervaring”, zucht Lefevere, die zijn renner niet meer heeft gehoord of gesproken. “Ik liet Iljo met rust. Omdat het zo al erg genoeg was, zowel voor hem als voor ons. We hebben het er de komende dagen nog wel eens over.” (JDK)

Wyman stopt met veldrijden

Helen Wyman rijdt in Oostmalle haar laatste veldrit. De 37-jarige Britse maakte het nieuws bekend op de website van haar team Experza-Footlogix. Wyman won in haar carrière in het veld tien Britse titels en twee Europese titels. Ze pakte ook één WK-medaille, brons in 2014.

“Ik heb elke kans gegrepen en zelfs meer dan dat”, legde de Britse uit, die afsluit op 77 zeges. “Ik heb het kleine beetje talent dat ik had gepakt en daar het meeste uit gehaald. Ik heb geprobeerd, gefaald en weer geprobeerd, elke dag maar weer. Ik weet dat ik die houding meeneem in mijn toekomst, wat dat ook mag zijn.”

In de toekomst zal Wyman jonge veldrijdsters gaan begeleiden, binnen haar huidige ploeg. “Ik heb echt ambities voor de jeugdcategorieën bij de vrouwen en ik heb een stille vastberadenheid die al daarop is gefocust. Ik voel me goed binnen dit team en ik ga mijn nieuwe rol opnemen met evenveel overtuiging als dat ik mijn trainingen opvatte.”

Seizoen David van der Poel zit er ook op

Een noodgedwongen seizoenseinde voor David van der Poel in het veldrijden. De oudere broer van Mathieu moet de handdoek gooien na een val in de Superprestige van Hoogstraten (10 februari). Van der Poel scheurde daarbij gedeeltelijk de knieligamenten. De Nederlander van Corendon-Circus moet zo verplicht verstek geven voor de laatste crossen deze week in Waregem, Leuven en Oostmalle.

“Helaas is mijn seizoen nu ook officieel voorbij”, laat Van der Poel via Twitter weten. “Gelukkig is er geen operatie nodig, alleen wat tijd om de blessure te doen genezen. Afgelopen weekend miste hij ook al de crossen in Middelkerke en Hulst.

Unfortunately, my season is officially over. Today’s scan in the hospital showed I have a partially torn knee ligament. Luckily, no surgery needed, just some time of the bike to let it heal. David Van der Poel(@ Davidvanderpoel) link