KOERS KORT. Iserbyt rijdt toch in Zonhoven - Thalita de Jong mist rest van het veldritseizoen na rugoperatie Redactie

03 december 2019

Iserbyt voegt Zonhoven toe aan programma

Ook Eli Iserbyt duikt komende zondag in Zonhoven in de befaamde kuil. Zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal laat weten dat de 22-jarige West-Vlaming, momenteel op stage in Spanje, de Superprestige-manche alsnog toevoegt aan zijn programma. Mathieu Van der Poel rijdt er niet.

Iserbyt begon als een raket aan het seizoen met overwinningen in achtereenvolgens Iowa, Waterloo, Kruibeke, Gieten, Bern, Gavere en Oudenaarde. Sinds de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld ging het minder en bleef hij steken op ereplaatsen. Mathieu van der Poel zelf zal dus niet starten in Zonhoven zondag. Hij blijft in Spanje voor een stage met het wegteam van Corendon-Circus. Over anderhalve week start hij wel in Ronse en Overijse.

In zijn column schreef Niels Albert vandaag nog dat de keuze van Iserbyt om Zonhoven over te slaan hem verbaasde. “Terwijl hij slechts vier punten achterstand telt op het leidersduo Aerts-Sweeck en de eindzege nog steeds binnen bereik heeft”, aldus Albert.

🆘 ELI IN DE KUIL!

Wijziging in de agenda van @IserbytEli. In laatste instantie voegt onze seizoensrevelatie de Superprestigemanche van Zonhoven toe aan zijn programma! #PauwelsSauzen #Bingoal

Thalita de Jong mist de rest van het veldritseizoen na rugoperatie

De Nederlandse Thalita de Jong, wereldkampioene in 2016, moet een kruis maken over de rest van het veldritseizoen. De 26-jarige De Jong werd vorige week geopereerd aan een rugblessure, waarmee ze al sukkelde sinds de Lotto Belgium Tour (10-13 september).

“In overleg met het medisch team is vorige week beslist om deze ingreep direct uit te voeren”, legde haar nieuwe team, Chevalmeire, uit op sociale media. “Dokter Geert Mahieu heeft bevestigd dat de operatie succesvol verlopen is. Naar de toekomst toe zal deze ingreep haar niet belemmeren om terug te presteren op het hoogste niveau. Thalita zal verder revalideren bij Lieven Maesschalk en haar voorziene comeback maken in het voorjaar 2020.”

De Jong reed de voorbije weken vijf veldritten. Haar beste resultaat, een tweede plaats, behaalde ze eind oktober in het Luxemburgse Contern. De wedstrijd in Niel, op 11 november, werd haar laatste veldrit. Daarin werd ze zevende.