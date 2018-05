KOERS KORT: Greipel wint in Vierdaagse van Duinkerke - Brico Cross voegt nu ook veldrit in Essen aan kalender toe - Waeytens maand out na val op training DMM/TLB

09 mei 2018

Leider Bryan Coquard wil eindzege van 2016 graag herhalen in Vierdaagse van Duinkerke

Tijdens de openingsetappe in La Bassée finishte Bryan Coquard (Vital Concept) dinsdag als tweede. In de straten van Soissons werd de Fransman, daags nadien tijdens de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke, derde na André Greipel en Timothy Dupont. Dankzij de bonificatieseconden wipt Bryan Cocquard echter over zijn landgenoot Marc Sarreau die woensdag tevreden moest zijn met de vijfde plaats en zo geen bonificatieseconden kon sprokkelen. Coquard telt na twee etappes nu 2 seconden voorsprong op de ex-leider.

"Ik wou absoluut gaan voor de eindwinst maar ik kwam een sterke André Greipel en Timothy Dupont tegen. Ik wist ook voor de start dat ik met de bonificatieseconden wellicht een gooi zou kunnen doen naar de roze leiderstrui. Wel dat laatste heb ik wel verwezenlijkt. De zege was nog niet voor vandaag, maar ik blijf volharden en proberen", stelde Bryan Coquard. "Tijdens de eerste etappe moest ik enkel Marc Sarreau laten voor gaan. Nu bleef ik steken op een derde plaats. Ik had het wiel genomen van Nacer Bouhanni maar die viel ineens stil en zo kon ik het meteen schudden."

In 2016 werd Bryan Coquard al eens eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke. "En dat wil ik in 2018 maar al te graag nog eens over doen", lachte de renner. "Ik kan terugvallen op een heel solide ploeg. Eens je die roze leiderstrui hebt wil je er toch alles aan doen om die te houden. Wel ik ook. Ik ga de video van de sprint nog eens herbekijken. Zien waar het allemaal fout liep. Of waar ik deze zege verknalde. Morgen is de kans op een massasprint weer zeer groot en ook zondag zal dat het geval zijn. De rit van zaterdag naar Cassel zal alles bepalen. Kan ik die afsluiten met voldoende voorsprong dan zou het wel eens kunnen dat ik voor de tweede keer deze Vierdaagse van Duinkerke win. Ik ga er alvast alles aan doen om dat te verwezenlijken", besloot Bryan Coquard.

Greipel pakt 150ste profzege in Vierdaagse van Duinkerke

André Greipel (Lotto Soudal) heeft de tweede rit in de 64e editie van de Vierdaagse van Duinkerke (cat. 2.BC) op zijn naam geschreven. De 35-jarige Duitser hield na 173,3 kilometer tussen Le Quesnoy en Soissons in de massasprint onze landgenoot Timothy Dupont achter zich. De Fransman Bryan Coquard werd derde en is meteen de nieuwe leider van deze Franse rittenkoers. Greipel viert in de Vierdaagse van Duinkerke zijn rentree na zijn zware val in Milaan-Sanremo met een sleutelbeenbreuk tot gevolg.

Het was Brice Feillu die na amper negen kilometer wedstrijd ging aanvallen. De Ier Conor Dunne ging gretig op de uitnodiging in van de Fransman om een lange vlucht op poten te zetten en het peloton vond dat allemaal goed. De twee sprokkelden al heel snel een voorsprong bijeen van zowat 5 minuten. Dat bleek voldoende voor de grote groep waarin vooral de renners van Groupama-FDJ, met leider Marc Sarreau in hun rangen, het tempo regelden. Stelselmatig werd er aan de voorsprong van de twee vluchters geknabbeld. Net na de bonificatiesprint, na 80 kilometer koers, sloegen enkele renners tegen de vlakte. Elmar Reinders bleek één van de voornaamste slachtoffers en hij gaf op.

Toen in het peloton enkele renners het tempo optrokken daalde de voorsprong van de twee vroege vluchters tot een halve minuut. Maar na de beklimming van de tweede helling van de dag, in Terny-Sorny na 121 kilometer, kregen de twee weer vrij spel. Zo mochten zij met een voorsprong van twee minuten beginnen aan de twee plaatselijke ronden, van elk 14,6 kilometer met daarin twee hellingen. Het sein dan voor de renners van Vital Concept om het tempo in het peloton de hoogte in te jagen. Brice Feillu en Conor Dunne waren een vogel voor de kat zodat iedereen zich kon opmaken voor de aangekondigde massasprint. Daarin haalde André Greipel het. Meteen goed voor een derde zege dit seizoen nadat hij eerder al de beste was tijdens de eerste en de slotetappe van de Tour Down Under.

Morgen trekken de renners van Fort-Mahon-Plage naar Ecques voor een tocht van 172,2 kilometer met daarin drie hellingen. Bryan Cocquard mag in deze derde etappe van start gaan met de roze leiderstrui.

🇩🇪@AndreGreipel of 🇧🇪@Lotto_Soudal wins stage 2 of 🇫🇷@4JDDunkerque #4JDD

Zico Waeytens maand out na val op training

Zico Waeytens is zondag ten val gekomen tijdens een trainingsrit en heeft zich daarbij geblesseerd aan de rug en de enkel. Dat meldt zijn team Veranda's Willems - Crelan op zijn website. Het team verwacht dat Waeytens een maand niet inzetbaar zal zijn.

Waeytens hield aan zijn val een enkelverstuiking en een rugblessure over. Eerder dit jaar brak de 26-jarige West-Vlaming ook al zijn linkerpols bij een val in de Ster van Bessèges. In Nokere Koerse, iets meer dan een maand later, maakte hij al zijn wederoptreden.

Waeytens is intussen al aan zijn revalidatie begonnen. "Ik ben elke keer teruggekomen en dat zal ook nu niet anders zijn", zegt hij strijdvaardig.

Bad luck for Zico Waeytens (again). He fell during a training ride and faces a 4 week recovery. Get well soon, Zico! 💪



➡️ Read more about his injury: https://t.co/blea8fQIlq#aimhigher #verandaswillems #crelan #snipercycling @ZicoWaeytens pic.twitter.com/oFgp6YhqKy Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team(@ Snipercycling) link

Brico Cross voegt nu ook veldrit in Essen aan kalender toe

Veldrijden Vorige week raakte al bekend dat de Hotondcross in Ronse komend seizoen de overstap maakt naar de Brico Crossen. Vandaag komt daar met de cross van Essen nog een nieuwe wedstrijd bij. Daarmee telt de serie nu acht manches, zowel geografisch als in tijd gespreid.

Geen groentje, de veldrit in Essen. De cross in de Noorderkempen staat sinds 1965 op de kalender en is meer dan een gevestigde waarde. Meer zelfs, de ambitie gaat in stijgende lijn. "Zowel de bezoeker als de tv-kijker vindt steeds makkelijker de weg naar de grensgemeente. Niet toevallig was Essen vorige winter de best bekeken cross uit de DVV Trofee, met bijna 850.000 kijkers. Die lijn willen we de komende jaren doortrekken”, vertelt Jans Mens, ondervoorzitter van de organiserende Molenheidevrienden.

Chris Mannaerts, manager van evenementenbureau SportIDee, is bijzonder enthousiast met de toetreding van Essen tot de Brico Cross. "Het is sowieso een stevige organisatie. Dat bewijzen hun kijkcijfers van vorige winter. Dat de Molenheidevrienden (die overigens de organisatie volledig zelf in handen houdt, red) voor ons concept kiezen, toont aan dat we de juiste weg zijn ingeslagen."

De Brico Cross-kalender voor het seizoen 2018-2019

16 september: BRICO CROSS Geraardsbergen

6 oktober: BRICO CROSS Meulebeke

7 oktober: BRICO CROSS Ronse

13 oktober: BRICO CROSS Lokeren (eenmalig ter vervanging van Kruibeke)

8 december: BRICO CROSS Essen

29 december: BRICO CROSS Bredene

6 februari: BRICO CROSS Maldegem

17 februari: BRICO CROSS Hulst (Ned)

(Alle wedstrijden van zowel de elite heren als de elite dames zijn rechtstreeks te volgen op VTM)