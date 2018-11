KOERS KORT. Cortjens boekt in Gavere eerste seizoenszege bij junioren Wielerredactie/Belga

11 november 2018

14u21 0

Cortjens wint bij de junioren in Gavere

Ryan Cortjens heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De renner van IKO-Beobank haalde het in Gavere voor Witse Meeussen en Europees kampioen Pim Ronhaar. De junioren maakten er in het bos van Gavere een spannende wedstrijd van. Drie renners wisten zich al snel af te scheiden van de rest van het pak: Europees kampioen Ronhaar, Witse Meeussen en Ryan Cortjens. Achter hen volgde een groepje van vier: Lars Boven, Yente Peirens, Thibau Nys en Luke Verburg.

Iets over halfweg cross versnelde Meeussen tot twee keer toe, ploegmaat Ronhaar moest een gaatje laten, Cortjens bleef in het wiel. In de voorlaatste ronde was het dan weer Cortjens die een versnelling uit de benen schudde bergop en afstand nam van Meeussen.

Cortjens vatte de laatste ronde aan met een bonus van zeven seconden op Witse Meeussen. Ronhaar volgde als derde op 18 seconden. Thibau Nys volgde op enkele lengtes in vierde positie. Hoewel Cortjens nog even voet aan grond moest zetten in die laatste ronde, wist Meeussen het kloofje niet meer te dichten. Hij zou vrede moeten nemen met een tweede plaats, Ronhaar werd derde, Nys moest zich nog reppen om Yente Peirens af te houden voor plek vier.

Bij de nieuwelingen toonde Jente Michels zich bij de tweedejaars de beste van het pak, goed voor zijn achtste zege van het seizoen. Aaron Dockx behaalde dan weer succes bij de eerstejaars.