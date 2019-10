KOERS KORT. Claeys wint Famenne Ardenne Classic - Adam Yates grijpt eindwinst in Kroatië Redactie

06 oktober 2019

17u31

Bron: Belga 2

Sonny Colbrelli wint GP Bruno Beghelli

Sonny Colbrelli heeft na een rist ereplaatsen dan toch zijn overwinning beet in Italië. De snelle Italiaan van Bahrein-Merida haalde het na 199,3 km in de GP Bruno Beghelli voor Alejandro Valverde (Movistar) en Jack Haig (Mitchelton-Scott). Sep Vanmarcke eindigde als eerste Belg op de negende plaats.

Emil Dima (Giotti Victoria), Tommaso Fiaschi (Beltrami), Stepan Kurianov (Gazprom) en Sebastian Schönberger (Neri Sottoli-Selle Italie-KTM) schoven na zo’n 10 km in de vroege vlucht van de dag. Schönberger liet zich al snel terugzakken, het trio verzamelde een mooie voorsprong van bijna elf minuten.

In het peloton namen UAE Team Emirates, Trek-Segafredo en Bahrein-Merida de kop en bij het opdraaien van het lokale circuit was de bonus gezakt naar zeven minuten. Vooraan kreeg Fiaschi het lastig op de Zappolino, hij moest zijn metgezellen laten rijden. Uiteindelijk werd met Kurianov de laatste vluchter al op 42 km opgeraapt. De Zappolini zou de scherprechter worden, verschillende renners waagden hun kans, maar het peloton, of wat daar van restte, hield hen steeds in het vizier.

Neilson Powless, Georg Bennett, Gianni Moscon en Hugo Houle sloegen een klein gaatje, maar op de laatste beklimming van de Zappolino ging Guillaume Martin hen voorbij. Uiteindelijk kregen we een kopgroep van zeven met Bauke Mollema, Jack Haig, Alejandro Valverde, David Gaudu, Sonny Colbrelli, Ivan Cortina en Guillaume Martin.

Astana ging nog all-in om hen terug te grijpen, maar de zeven zouden sprinten om de zege. Het was Colbrelli die het haalde en daarmee voor de tweede keer de Italiaanse semiklassieker op zijn naam bracht, na winst in 2015. Eerder moest Colbrelli vrede nemen met een tweede plaats in de Coppa Sabatini en een vijfde plaats in de Memorial Marco Pantani.

Dimitri Claeys pakt de bloemen in Famenne Ardenne Classic

Dimitri Claeys (Cofidis) heeft de derde editie van de Famenne Ardenne Classic (1.1) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 180 kilometer met start en aankomst in Marche-en-Famenne voor Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) en de Nederlander Timo Roosen (Jumbo-Visma). De Fransman Anthony Turgis en Rémy Mertz vervolledigden de top vijf. De 32-jarige Claeys, die zijn eerste zege van het seizoen boekte, volgt op de erelijst de Canadees Guillaume Boivin op.

Dagzege voor Alessandro Fedeli in Kroatië, Adam Yates grijpt eindwinst

Alessandro Fedeli (Ita/Delko Marseille Provence) heeft de slotrit in de Ronde van Kroatië (2.1) gewonnen. De Italiaan schoof mee in een vroege vlucht en snelde na 154 km naar de zege. Hij haalde het met twee seconden voorsprong op Jan Tratnik (Bahrein-Merida) en Florian Kierner (Team Felbermayr-Simplon Wels). Het eindklassement van Adam Yates kwam niet meer in gevaar.

Acht renners tekenden present in de vroege vlucht van de dag: Alessandro Fedeli, Florian Gamper, Dylan Bouwmans, Patrick Gamper, Matic Groselj, Florian Kierner, Daniel Lehner en Stef Krul. Maximaal gunde het peloton hen 4:50 bonus. Vooral Israel Cycling Academy, Astana en Bahrein-Merida werkten in de achtervolging.

Op 25 km van het einde telden de vluchters nog 2 minuten voorsprong. Bahrein-Merida versnelde in de achtervolging en Fedeli zag het gevaar. De 23-jarige Italiaan versnelde en ontdeed zich van zijn metgezellen in voorlaatste ronde. Zeven km moest hij nog ver en in een aantrekkelijke finale hield hij nipt het peloton af, goed voor zijn tweede overwinning in zijn carrière na ritwinst in de Ronde van Rwanda eerder dit jaar.

Adam Yates is de eindwinnaar met 22 seconden voorsprong Davide Villella. Hij volgt op de erelijst Kanstantsin Siutsou op.

Nederlandse Alvarado wint ook Rectavit Series in Pelt

Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) heeft de GP Pelt bij de vrouwen elite gewonnen. De 21-jarige Nederlandse soleerde naar de zege, voor haar landgenotes Yara Kastelijn en Shirin van Anrooij. Wereldkampioene Sanne Cant moest vrede nemen met een vijfde plaats.

Het was Ellen Van Loy die de start voor haar rekening nam en de andere rensters tot rust aanmaande bij het aansnijden van de eerste, gevaarlijke bocht. Van Loy dook als eerste het veld in, nam de kop, met Sanne Cant in haar wiel. De Telenet Baloise-renster kwam evenwel ten val en moest haar koppositie afstaan. Lang zou Cant niet op kop rijden, al snel werd ze afgelost door Alvarado en Kastelijn. Ook een derde Nederlandse, Van Annrooij, zat niet ver.

Toen Alvarado in de tweede ronde over de gracht sprong en daarna ook snel door het zand kliefde, nam ze gaandeweg afstand van Kastelijn, die technisch minder begaafd is. Alvarado telde bij de tweede passage aan de finish zes tellen bonus op Kastelijn, Van Anrooij keek al tegen 16 seconden achterstand aan, Van Loy en Cant volgden op een kleine halve minuut in een strijd om de ereplaatsen.

Kastelijn verweerde zich sterk, keerde bijna terug vooraan in de derde ronde, maar zag een sterkere Alvarado in het veld aan het werk. Acht seconden bleek haar achterstand na de derde ronde, Cant gaf al meer dan een minuut prijs en zou nooit meedoen om de zege of een podiumplaats. Vooraan verzwakte Alvarado niet, maakte ze verder het verschil met Kastelijn in de technische stroken en soleerde ze naar de zege, haar tweede van het weekend na winst in de Berencross in Meulebeke op zaterdag. Kastelijn is tweede, Van Anrooij derde, Van Loy vierde en Cant knokte zich in de sprint nog net naar een vijfde plaats. Bij de jongens junioren was Thibau Nys aan het feest, voor Ward Huybs en Yorben Lauryssen.

Alvarado: “Had het ritme snel te pakken”

Ceylin del Carmen Alvarado is eigenlijk nog altijd belofte met haar 21 lentes. Vorig jaar won ze haar eerste klassementswedstrijd in Brussel en dit jaar wil ze definitief de aansluiting maken met de top. Nu scoort ze drie op drie: winst in een kleine wedstrijd in Dordrecht, in Meulebeke en ook in Pelt.

“Het was toch een beetje afwachten hoe mijn lichaam zou reageren op mijn eerste ‘dubbele’ weekend”, aldus de Nederlandse na afloop. “Maar het draaide vlot, ik had het ritme snel te pakken. Ik wist ook dat ik geen schrik moest hebben hier voor dit rondje, want dit parcours lag me. Dus ik begon met vertrouwen en hoopte op goede benen en dat bleek ook het geval.”

Nochtans kwam Yara Kastelijn nog sterk opzetten, maar uiteindelijk kraakte de Nederlandse halfweg de vierde ronde en streed ze enkel nog voor de tweede plaats. “Ze kwam inderdaad af en toe wel heel dicht”, moest de renster van Corendon-Circus beamen. “Het was zaak om de druk te blijven zetten, het tempo hoog te houden en voor mezelf de focus te houden: mijn ademhaling controleren, recupereren waar kon en versnellen waar nodig. Dat lukte en dus pak ik de zege.”