KOERS KORT. Arzuffi klopt Cant in Gavere, Cortjens boekt eerste seizoenszege bij junioren

11 november 2018

Triomf voor Arzuffi in Gavere

Alice Arzuffi heeft de Superprestige bij de vrouwen elite in Gavere op haar palmares gebracht. De Italiaanse haalde het voor de Britse Nikki Brammeier en wereldkampioene Sanne Cant.

Europees kampioene Annemarie Worst, gisteren niet van de partij in Niel, was duidelijk van plan om haar trui te showen en gaf meteen van jetje in de eerste ronde. De Nederlandse nam snel enkele lengtes op Sanne Cant, na de wereldkampioene volgde de Italiaanse Arzuffi, die ook gisteren niet koerste.

Na de eerste ronde telde Worst zes seconden bonus op Cant, maar in de tweede ronde zouden de rollen keren. Worst wilde de materiaalpost indraaien, maar kwam ten val. Cant ging haar voorbij, ook Arzuffi was niet ver meer. Uiteindelijk kregen we na de tweede ronde Cant met Arzuffi op kop, Worst volgde op twee seconden en zou hen nog bijbenen in ronde drie.

Vooral de lange klim deed de vrouwen pijn en Cant reed zich vast waardoor ze uit haar pedaal moest. Daarna wisselde ze ook nog van fiets. In geen tijd verloor ze 20 seconden op Arzuffi en Worst, ploegmaten bij Steylaerts-777. Arzuffi klom het best en nam afstand van Worst. Cant keek na de derde ronde tegen een achterstand van 21 seconden aan op de Italiaanse, intussen was Nikki Brammeier wel opgeschoven naar een vierde plek, op 26 seconden.

Cant knokte zich opnieuw naar Worst in ronde vier en wilde ook nog naar Arzuffi toe, maar dat kostte krachten. Uiteindelijk zou ze op de lange klim in de slotfase een terugval krijgen en reden Brammeier en Worst haar opnieuw voorbij. De zege ging naar Arzuffi, Brammeier werd tweede en Cant moest zich nog reppen in de sprint om de derde plek voor Worst.

En of ze hier blij mee is! @AliceMArzuffi behaalt haar eerste grote overwinning in Gavere voor @NikkiBrammeier. @Sannecant wint de strijd om de derde plaats 🏆🇮🇹#SPGavere #Superprestige2019 pic.twitter.com/ZkD3tsP1Zr SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

“Ik ben heel blij dat ik zo’n klassieker op mijn palmares kan brengen”, aldus Arzuffi.

Worst leidt nog steeds in het klassement van de Superprestige met 53 punten, Arzuffi komt iets dichter, met 51 punten. “Er volgen nog vier manches”, aldus de Italiaanse. “De Superprestige winnen is nog niet aan de orde, maar met deze overwinning heb ik alvast een grote vis vast. Hier ben ik heel gelukkig mee en we zien wel wat er de komende weken nog op ons afkomt.”

“Gavere is echt wel een klassieker in het veldrijden”, beseft ze, “als je net daar je eerste grote zege boekt, dan is dat toch wel bijzonder. Het lag er met de modder heel zwaar bij, maar met het vele klimwerk kreeg ik anderzijds een parcours op maat voorgeschoteld. Klimmen is echt wel mijn ding”, zo bewees ze ook eerder op de Koppenberg, waar ze tweede werd.

Cortjens wint bij de junioren in Gavere

Ryan Cortjens heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De renner van IKO-Beobank haalde het in Gavere voor Witse Meeussen en Europees kampioen Pim Ronhaar. De junioren maakten er in het bos van Gavere een spannende wedstrijd van. Drie renners wisten zich al snel af te scheiden van de rest van het pak: Europees kampioen Ronhaar, Witse Meeussen en Ryan Cortjens. Achter hen volgde een groepje van vier: Lars Boven, Yente Peirens, Thibau Nys en Luke Verburg.

Iets over halfweg cross versnelde Meeussen tot twee keer toe, ploegmaat Ronhaar moest een gaatje laten, Cortjens bleef in het wiel. In de voorlaatste ronde was het dan weer Cortjens die een versnelling uit de benen schudde bergop en afstand nam van Meeussen.

Cortjens vatte de laatste ronde aan met een bonus van zeven seconden op Witse Meeussen. Ronhaar volgde als derde op 18 seconden. Thibau Nys volgde op enkele lengtes in vierde positie. Hoewel Cortjens nog even voet aan grond moest zetten in die laatste ronde, wist Meeussen het kloofje niet meer te dichten. Hij zou vrede moeten nemen met een tweede plaats, Ronhaar werd derde, Nys moest zich nog reppen om Yente Peirens af te houden voor plek vier.

Bij de nieuwelingen toonde Jente Michels zich bij de tweedejaars de beste van het pak, goed voor zijn achtste zege van het seizoen. Aaron Dockx behaalde dan weer succes bij de eerstejaars.