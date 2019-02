KOERS KORT 19/02. Lefevere: “Ik praat nog wel eens met Iljo” - Seizoen David van der Poel eindigt in mineur De wielerredactie

19 februari 2019

09u03 1

Negen wedstrijden in Lotto Cycling Cup

In het Felix Pakhuis in Antwerpen werd vanavond de Lotto Cycling Cup editie 2019 voorgesteld. Het regelmatigheidscriterium bestaat uit negen manches, allen categorie 1.1 of 1.2, voor vrouwen. Afgetrapt wordt er met de Omloop van het Hageland op zondag 3 maart. Het doek over de Lotto Cycling Cup valt op 17 augustus in Steenhuize met de Flanders Ladies Classic Sofie De Vuyst.

“De Lotto Cycling Cup telt dit jaar opnieuw negen manches. Le Samyn des dames is immers terug van even weggeweest”, verduidelijkt organisator Roger Nolmans. “Elke wedstrijd mag zijn eigen deelnemersveld samenstellen, maar we proberen toch zoveel mogelijk dezelfde teams te strikken. Wij hebben met de Omloop van het Hageland opnieuw de eer de Lotto Cycling Cup op gang te trekken, een traditie die ons al enkele jaren te beurt valt, nadat wij onze datum vastprikken begin maart. Voor het eerst in het bestaan vertrekt onze wedstrijd trouwens vanuit Tienen. Na een tocht door het Hageland beginnen we aan de vijf plaatselijke ronden in Tielt-Winge. We kregen met de Omloop van het Hageland interesse van 71 ploegen. Spijtig genoeg kan ik er maar 25 laten starten. Het geeft aan dat het vrouwenwielrennen zeker in de lift zit en we met de Lotto Cycling Cup een goede weg zijn ingeslagen.”

De Lotto Cycling Cup werd eind 2010 tot leven geroepen. “Doel was om de Belgische wielrensters punten te laten sprokkelen in UCI-wedstrijden die werden gereden in eigen land. Na de Olympische Spelen van Londen trokken we meteen door naar de OS van Rio en nu doen we dat naar de Olympische Spelen van Tokio. Wat er later volgt, zien we wel maar ik denk dat we gewoon door gaan doen.”

De wedstrijden van de Lotto Cycling Cup:

Zondag 3 maart: Spar Omloop van het Hageland in Tielt-Winge

Dinsdag 5 maart: Le Samyn des dames in Dour

Maandag 8 april: GP de Dottignies in Dottenijs

Zondag 12 mei: Trofee Maarten Wynants in Houthalen - Helchteren

Zondag 9 juni: Dwars door de Westhoek in Boezinge

Zondag 16 juni: Spar Flanders Diamond Tour in Nijlen

Zaterdag 3 augustus: Erondegemse Pijl in Erpe-Mere

Zondag 11 augustus: MerXem Classic in Merksem

Zaterdag 17 augustus: Flanders Ladies Classic Sofie De Vuyst in Steenhuize

Tim Wellens verdedigt zijn titel in Ruta del Sol

Naast de Ronde van Oman en de Ronde van de Algarve wordt vanaf morgen ook de Ruta del Sol gereden. Vorig jaar kroonde Tim Wellens zich tot eindwinnaar. Ook nu is de Limburger van de partij. In de strijd om het eindklassement lijkt hij concurrentie te mogen verwachten van de twee Astana-kopmannen, Luis Leon Sanchez en Ion Izagirre, de broers Yates van Mitchelton-Scott en de Nederlander Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

De Ruta del Sol kan met een stevig deelnemersveld uitpakken. Al verschijnen de echt grote kanonnen zondag pas aan de start in de UAE Tour, die veel over heeft om toppers te strikken en dus een stevige concurrent is in de strijd om het sterkste peloton. Zo is vijfvoudig eindwinnaar Alejandro Valverde niet van de partij in eigen land. Hij koerst hij net zoals vorig jaar in de Emiraten waar ook Chris Froome, Tom Dumoulin en Michal Kwiatkowski aan de start staan.

Vorig jaar kroonde Tim Wellens zich tot eindwinnaar in Andalusië, met acht seconden voorsprong op Wout Poels die deze keer in de Algarve koerst. Wellens mag strijd verwachten van een sterk Astana-blok dat in the ‘winning mood’ is: twee keer in de Ronde van Oman al aan het feest, eindwinst in de Tour de la Provence, de Ronde van Valencia, de Ronde van Colombia en de Ronde van Murcia. In de Ruta del Sol is Ion Izagirre van de partij, samen met Jakob Fuglsang en ook Luis Leon Sanchez.

De broers Yates zijn ook in Spanje aanwezig. Vuelta-winnaar Simon koerst er zijn eerste wedstrijd van het seizoen, broer Adam was al aan de slag in de Ronde van Valencia waar hij een rit won. Met ook nog Esteban Chaves in de ploeg mag van hen vuurwerk verwacht worden. Dylan Teuns deed het goed in Valencia met een vijfde plaats in het eindklassement en zal zich ongetwijfeld opnieuw willen tonen.

Rit één lijkt voer voor punchers, de tweede etappe eveneens, al moet je met aankomst op de Alcala de los Gazules - 1,2 km aan 10,8 procent - wel stevig in je schoenen staan. Op vrijdag volgt een tijdrit van 16,2 km over een glooiend parcours.

Zaterdag volgt de koninginnenrit met vier gecategoriseerde beklimmingen, maar er wordt niet gefinisht op een top. Zondag is nog een zware klus in de eerste helft van de etappe, maar mogelijk troept daarna alles opnieuw samen. Kansen dus voor snelle jongens als Enzo Wouters, Jürgen Roelandts, Danny van Poppel, Andrea Pasqualon en Jonas Van Genechten.

Lefevere: “Ik praat nog wel eens met Iljo”

Alles gaat voorbij. Ook onverkwikkelijke episodes zoals het foto-incident met Iljo Keisse en een Argentijnse dienster in San Juan. Team en sponsors waren ‘not amused’. Het leidde zelfs tot een interne gedragscode. “Geen leuke ervaring”, zucht Lefevere, die zijn renner niet meer heeft gehoord of gesproken. “Ik liet Iljo met rust. Omdat het zo al erg genoeg was, zowel voor hem als voor ons. We hebben het er de komende dagen nog wel eens over.” (JDK)

Wyman stopt met veldrijden

Helen Wyman rijdt in Oostmalle haar laatste veldrit. De 37-jarige Britse maakte het nieuws bekend op de website van haar team Experza-Footlogix. Wyman won in haar carrière in het veld tien Britse titels en twee Europese titels. Ze pakte ook één WK-medaille, brons in 2014.

“Ik heb elke kans gegrepen en zelfs meer dan dat”, legde de Britse uit, die afsluit op 77 zeges. “Ik heb het kleine beetje talent dat ik had gepakt en daar het meeste uit gehaald. Ik heb geprobeerd, gefaald en weer geprobeerd, elke dag maar weer. Ik weet dat ik die houding meeneem in mijn toekomst, wat dat ook mag zijn.”

In de toekomst zal Wyman jonge veldrijdsters gaan begeleiden, binnen haar huidige ploeg. “Ik heb echt ambities voor de jeugdcategorieën bij de vrouwen en ik heb een stille vastberadenheid die al daarop is gefocust. Ik voel me goed binnen dit team en ik ga mijn nieuwe rol opnemen met evenveel overtuiging als dat ik mijn trainingen opvatte.”

Seizoen David van der Poel zit er ook op

Een noodgedwongen seizoenseinde voor David van der Poel in het veldrijden. De oudere broer van Mathieu moet de handdoek gooien na een val in de Superprestige van Hoogstraten (10 februari). Van der Poel scheurde daarbij gedeeltelijk de knieligamenten. De Nederlander van Corendon-Circus moet zo verplicht verstek geven voor de laatste crossen deze week in Waregem, Leuven en Oostmalle.

“Helaas is mijn seizoen nu ook officieel voorbij”, laat Van der Poel via Twitter weten. “Gelukkig is er geen operatie nodig, alleen wat tijd om de blessure te doen genezen. Afgelopen weekend miste hij ook al de crossen in Middelkerke en Hulst.

Unfortunately, my season is officially over. Today’s scan in the hospital showed I have a partially torn knee ligament. Luckily, no surgery needed, just some time of the bike to let it heal. David Van der Poel(@ Davidvanderpoel) link

Wie volgt Kwiatkowski op in Portugal?

De Ronde van de Algarve start morgen in Portimao. De Portugese rittenkoers heeft een iets minder sterk deelnemersveld in vergelijking met vorig jaar, toen Geraint Thomas (tweede in 2018) en eindwinnaar Michael Kwiatkowski van de partij waren. De grootste kanshebbers voor de eindzege lijken vooraf David de La Cruz, Enric Mas en Fabio Aru.

De Ronde van de Algarve bevat een gevarieerd rittenschema met twee vlakke ritten voor sprinters, een tijdrit en twee passages door de bergen. De eerste rit in Lagos is meteen een kans voor sprinters. De Nederlander Dylan Groenewegen is van de partij in Portugal en won vorig jaar al in Lagos. Ook nu is hij grote favoriet, maar dan moet hij wel afrekenen met zijn landgenoot Fabio Jakobsen, de Duitser Pascal Ackermann, de Fransman Arnaud Démare, en wie weet kunnen onze landgenoten Jens Debusschere, Timothy Dupont, Jasper De Buyst, Edward Theuns en Jasper Philipsen, goed voor een zege in de Tour Down Under, voor de verrassing zorgen.

Op de tweede dag moeten de klassementsrenners aan de bak in de rit naar Foia, over 187,4 km met aankomst op een klim (van 8 km) van eerste categorie. Daags nadien, op vrijdag, wacht de tijdrit in Lagoa, over 20,3 km en een heuvelachtig parcours. Zaterdag zijn de sprinters opnieuw aan zet. Zondag volgt de slotrit met aankomst in Malhao, een bergje van drie kilometer (tweede categorie).

In afwezigheid van de titelverdediger - Michal Kwiatkowski start in de UAE Tour - en enkele andere klassementsrenners, moet uitgekeken worden naar onder meer Wout Poels, Fabio Aru, Patrick Konrad, David de la Cruz, Enric Mas, Sam Oomen en Simon Spilak voor het klassement. Er staan in Portugal 24 Belgen aan de start. Wanty-Gobert Cycling Team levert zes landgenoten, Lotto Soudal vijf en Cofidis vier. Belgisch kampioen Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Jens Debusschere, Edward Theuns en Jasper Philipsen lijken de grootste kanshebbers op dagsucces.

Rittenschema:

Rit 1 Woensdag 20 februari: Portimão - Lagos (199,1 km)

Rit 2 Donderdag 21 februari: Almodôvar - Alto da Fóia (187,4 km)

Rit 3 Vrijdag 22 februari: Lagoa - Lagoa (tijdrit) (20,3 km)

Rit 4 Zaterdag 23 februari: Albufeira - Tavira (198,3 km)

Rit 5 Zondag 24 februari: Faro - Malhão (173,5 km)

Trialparcours vormt enige nieuwigheid in avondcriterium Waregem

Morgen vindt in de schaduw van het Regenboogstadion in Waregem de Soudal Cyclocross Masters plaats. Een avondcriterium voor veldrijders met een wedstrijd over 30 minuten, een competitie hoogspringen en - nieuw in het geheel - een heuse trialwedstrijd.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert komen woensdagavond niet in actie. Zij maken al volop werk van hun nakende wegcampagne. “Wel van de partij zijn onder meer Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Lars van der Haar, Eli Iserbyt, Kevin Pauwels en Tom Meeusen”, legde organisator Erwin Vervecken uit. “Kortom bijna alle toppers die het afgelopen veldritseizoen kleurden, zakken af naar Waregem. Nieuw dit jaar is de cyclocross trial. Op een grasveld van 16 op 26 meter aan de Zuiderboulevard is een uitdagend parcours uitgestippeld op maat van de crossers. De hindernissen die moeten overwonnen worden, zijn de obligate balkjes, zandzakjes, een slalom door kegels, de evenwichtsbalk, een bandentapijt en een trap. Behendigheid en snelheid zullen het verschil maken. Pure techniek en een goed evenwicht zijn de basis. Wie voet aan grond moet zetten, krijgt strafpunten. De renner die op het einde het minste aantal strafpunten telt, is de winnaar. Bij een ex-aequo zal de tijd de winnaar aanduiden.”

Na de cyclocrosstrial volgt het hoogspringen met fiets. Tom Meeusen won die discipline al drie keer op vier edities. Afgesloten wordt er met een veldrit over 30 minuten op en rond de Zuiderboulevard van Waregem. Ook de vrouwen elite komen aan de start in Waregem. Wereldkampioene Sanne Cant topt de affiche, samen met Denise Betsema, Loes Sels, Alice Maria Arzuffi en Ellen Van Loy. De vrouwen beginnen om 20u00 aan hun 20 minuten durende cross.