Knokpartij ontsiert triomf Sanne Cant, teammanager Philip Roodhooft geboeid weggeleid Nico Dick in Valkenburg

03 februari 2018

17u55 841 Veldrijden De euforie in de entourage van Sanne Cant sloeg tijdens de podiumceremonie even om naar doffe ellende. Met dank aan een overijverige - maar lompe - security, die alle realiteitsbesef kwijt was.

De woordenwisseling begon toen Kevin Cant - broer van Sanne - en mecanicien Dieter Clerx de wereldkampioene even wilden feliciteren en ze samen met de broers Philip en Christoph Roodhooft (teammanagers) aan de achterkant van het podium een praatje maakten. Het was wachten tot na de podiumceremonie tot ze Sanne kort ontmoetten.

Tot een overijverige bewakingsagent blijkbaar in de smiezen kreeg dat Cant en Clerx niet over de juiste badge beschikten en hen, toen al met meer dan zachte dwang, aanmaande om de zone te verlaten. Philip Roodhooft kwam tussen om uit te leggen dat ze maar heel even Sanne wilden feliciteren met haar titel, maar daar had de security geen oren naar. Die riep er een aantal collega’s bij, die Cant en Clercx wel bijzonder hardhandig uit de podiumzone sleepten. Letterlijk.

Knokpartij

Na de podiumceremonie ontaardde de situatie compleet. Toen de broers Roodhooft nogmaals aandrongen om de situatie een beetje aan te voelen, wilde de bewakingsagent zich nog meer laten gelden. Dat mondde uiteindelijk uit in een knokpartij waarbij - tot bloedens toe - wel hele rake klappen vielen. Ook bondscoach Sven Vanthourenhout, die gewoon even kwam kijken, werd hardhandig aangepakt.

"Nooit meegemaakt", aldus een geschrokken bondscoach. "Dit was er compleet over. Ik zag onder meer hoe Philip tegen een wand werd geduwd en rake klappen kreeg." Pas toen de organisatie tussenkwam en de politie er werd bijgehaald, keerde de rust een beetje terug. Philip Roodhooft werd geboeid weggeleid en moest - samen met zijn echtgenote - op het politiekantoor van Maastricht zijn verhaal doen. Intussen heeft de ploegmanager van IKO-Beobank het politiekantoor mogen verlaten.

Zelf klacht ingediend

"Op het politiebureau heb ik effectief mijn verhaal kunnen doen", aldus Philip Roodhooft. "Dat werd achteraf gecheckt met de getuigenissen die in Valkenburg afgenomen werden. Toen bleek dat die allemaal overeenkwamen, mochten we beschikken. Er is geen proces verbaal opgesteld. De politie stelde zelfs nog voor om ons een lift terug naar Valkenburg te geven en excuseerde zich tegenover ons voor het gedrag van de security."

Roodhooft houdt wel wat schade aan over aan het voorval. "Een blauw oog, een dikke kaak en een kapotte lip. Tja. Drie tegen één, daar heb ik geen verhaal tegen. Echt, zo agressief ben ik in mijn hele leven nog niet aangepakt. En er was geen lievemoederen aan."

Case closed? "Niet honderd procent. Ik heb zelf wel klacht ingediend tegen de bewuste veiligheidsagent", besluit de teammanager van zowel Sanne Cant als Mathieu van der Poel. "Want dit was er helemaal over. Weet je, zelfs UCI-verantwoordelijke Peter Van den Abeele deelde op een bepaald moment mee in de klappen."