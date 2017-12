Klaas Vantornout en Lars van der Haar geven forfait voor Baal Redactie

Bron: Belga 1 BELGA Veldrijden Veldrijder Klaas Vantornout (35) staat opnieuw aan de kant. Zijn medio december opgelopen polsblessure speelt weer op. "Ik was te gedreven om snel terug te keren", zo verklaart de West-Vlaming. Het is onduidelijk hoelang hij out is. Dat meldt zijn team Marlux-Napoleon Games vandaag.

"Bij een zware valpartij in Namen kneusde Klaas Vantornout zijn linkerpols ernstig en brak er een schilfertje af in de hand. Met een ingetapete pols verscheen hij in Zolder en Bredene opnieuw aan de start. Te vroeg, zo blijkt nu", zo klinkt het op de website van Marlux-Napoleon Games. "Klaas viel op dezelfde pols in Bredene, moest daardoor forfait geven voor de avondcross van Diegem, en kan er op nieuwjaarsdag ook in Baal niet bij zijn. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de terugkeer van Klaas."

"Ik was te gedreven om snel terug te keren, besef ik nu", verklaart Vantornout. "Bij die val in Namen is mijn lijf helemaal door elkaar geschud, waardoor ik in Zolder en in Bredene geen vermogen kon ontwikkelen. Bovendien viel iedereen wel een keer in Bredene, ook ik. Net weer op die pols. Sindsdien is hij weer helemaal ontstoken. Dat zal zijn tijd nodig hebben om te herstellen. Dat moet ik respecteren, als ik mijn laatste seizoen nog deftig wil afsluiten. Ik moet nu wel geduld opbrengen. Wanneer de volgende cross komt? Dat weet ik echt niet."

Lars van der Haar moet ook passen

Ook Lars van der Haar zal de komende dagen volledige rust inplannen. De Nederlander, die recent zijn schouder ontwrichtte en sukkelt met verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, verschijnt niet aan de start van de crossen in Baal en Leuven. Dat heeft zijn team Telenet Fidea Lions vandaag bekendgemaakt.

"De eerste dagen van 2018 zal Lars, samen met zijn vriendin en wegrenster Lucy Garner, de oversteek maken naar Spanje om even op adem te komen en in alle rust opnieuw op te bouwen naar de laatste twee belangrijke maanden van het crossseizoen", zo klinkt het.

Van der Haar ontwrichtte donderdag in de Azencross in Loenhout zijn schouder. Bovendien sukkelt hij opnieuw met verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, wat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. Gisteren eindigde de Nederlander nog op de dertiende plaats in de zesde manche van de Superprestige in Diegem.

