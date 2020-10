Klaas Vantornout blikt vooruit op apart crossseizoen: “Thibau Nys doet mee voor het podium bij de profs” Sven Van Londersele

10 oktober 2020

15u00 0 Veldrijden Met de eerste manche van de Superprestige in Gieten gaat het Met de eerste manche van de Superprestige in Gieten gaat het Gouden Cross -seizoen zondag opnieuw van start. Wat mogen we verwachten in elke categorie? Ex-crosser en tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout laat zijn licht schijnen op de favorieten.

Bij de profs zijn de verhoudingen vrij duidelijk. Drie crossers zullen wellicht de zeges onderling verdelen, vindt ook Vantornout. “Het is jammer om te zeggen, maar ik verwacht een driestrijd tussen Eli Iserbyt, Toon Aerts en Laurens Sweeck. Ze zullen elkaar afwisselen, al zal Iserbyt wellicht de grote slokop worden. Vorig jaar is hij na een sterke start wat ingezakt, maar volgens mij heeft hij geleerd uit zijn fouten van toen.”

Al zal het volgens Vantornout toch niet al Iserbyt zijn wat de klok slaat. “Toon Aerts is natuurlijk ook een hele sterke renner. Hij zal het meer moeten hebben van de zwaardere omlopen, daar kan hij zijn vermogen kwijt. Laurens Sweeck is dan weer een crosser van uitschieters, zoals vorig jaar op het BK. Hij is geen veelwinnaar, maar Sweeck zal zeker af en toe zijn graantje meepikken. Ik denk wel dat het voor hem moeilijk wordt om een klassement te winnen. Tom Pidcock is misschien wel in staat om de drie favorieten te bedreigen, maar het is nog wat koffiedik kijken hoeveel crosses de Brit gaat rijden.”

Door de vele afgelastingen en de afwezigheid van het publiek verliest de cross dit seizoen veel van zijn charme. Hoe het seizoen toch nog wat glans kan krijgen? Dat ligt volgens Klaas Vantornout in de handen van 2 mannen. “Alles hangt af van wat Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan doen. Iedereen wacht op hun duels, zij zijn de mannen die het veldrijden weer op de kaart moeten zetten. De cross leeft van zulke figuren. In mijn tijd was dat ook het geval met Nys, Albert en Wellens.”

Maar dat Van der Poel wanneer hij meedoet weer alles en iedereen zal overklassen - zoals vorig jaar - wil Vantornout niet gezegd. “Hij zal een vette kluif hebben aan Wout van Aert. Vorig jaar zat Wout mentaal en fysiek nog niet zo goed in zijn vel, dat is dit jaar helemaal anders. Hun duels worden enorm boeiend. Wanneer Van der Poel en Van Aert meedoen, rijdt de rest voor de derde plaats, zo simpel is het.”

Thibau Nys zegt na elke cross wel dat hij zichzelf verbaast, maar wat hij doet, verrast mij al lang niet meer. Klaas Vantornout

Nederland boven

Ook bij de dames lijken slechts enkele grote namen het Gouden Cross-seizoen te zullen domineren. Opvallend: het zijn enkel Nederlandse namen - zoals wereldkampioene Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand - die naar voren worden geschoven. Klaas Vantornout ziet het voor de Belgische dames somber in. “Nederland beschikt over een goeie jeugdwerking en heeft nu een enorm talentvolle generatie”, weet Vantornout. “De Belgische dames kunnen niet meer mee en ik zie daar niet snel verandering in komen. Bij Sanne Cant is het beste ervan af en nieuwe dames, zoals Laura Verdonschot, kunnen niet op tegen de Nederlandse hegemonie.”

Nys tegen de rest

Waar bij de profs nog meerdere namen naar voren worden geschoven, wordt het bij de beloften een echte ‘one-man-show’, denkt Vantornout. “Er zal niks te doen zijn aan Thibau Nys, zoveel is duidelijk. Het wordt letterlijk Thibau tegen de rest.” In Kruibeke reed Nys vorig weekend bij de profs al naar een vijfde plaats. Voor velen een verrassing, maar niet voor Klaas Vantornout. “Als hij iets beter vertrokken was, reed hij zelfs mee voor het podium. Winnen bij de profs is nog wat te hoog gegrepen, maar Thibau zal in elke cross een podiumkandidaat zijn. Hij zegt na elke cross wel dat hij zichzelf verbaast, maar wat hij doet, verrast mij al lang niet meer.”

Zijn er dan echt geen uitdagers voor Thibau Nys in de beloftenreeks? “Niels Vandeputte van Alpecin-Fenix kon me in Kruibeke ook wel bekoren (Vandeputte werd 9de, red.). Het probleem met de beloften is ook dat ze dit jaar veel zullen meerijden met de profs, waardoor het moeilijker is voor talent om zich te ontwikkelen. Alleen machines als Thibau Nys springen er op die manier uit. Dat is jammer”, aldus Klaas Vantornout.

