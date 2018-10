Klaas Vantornhout vol bewondering voor Van der Poel en Van Aert, maar…: “Ik mis peper en zout” Joeri De Knop

27 oktober 2018

07u30 0 Veldrijden Messcherp, staat hij nog steeds. Het herenleven krijgt duidelijk niet té veel vat op ex-Belgisch kampioen veldrijden Klaas ­Vantornout (36), zondag in eigen achtertuin analist voor Telenet Play Sports. Messcherp, práát hij ook nog steeds. Precies wat hij mist bij Mathieu, Wout en co. «Een gouden generatie. Maar zo braaf en saai.»

Now I’ve had the time of my life

No, I never felt like this before.

(Bill Medley/Jennifer Warnes, 1987)

Een kilo of drie is erbij. Puur spiermassa, resultaat van zeven maanden intensieve krachttraining. De Klaas Vantornout die in ’t Piccolootje in Torhout, zaak van vriend en oud-renner Chris Pollin, zijn ontbijt nuttigt, blaakt van ­gezondheid en straalt van geluk. «Ze hadden me bang gemaakt, de collega’s. Voor het zwarte gat. ­Depressie. ‘Zie dat je wat om handen hebt. Of je raakt de weg kwijt’. En si en la. ’t Was op den duur niet meer plezant. ‘Ze spreken uit ervaring’, dacht ik. Wist ik veel wat er op me afkwam na 20 jaar extreem koersregime. Nu weet ik beter. Ik heb de tijd van mijn leven, ben een totaal andere mens geworden. (lacht) Wees er gerust jaloers op.»

