Kijk straks LIVE naar het NK veldrijden op HLN.be Redactie

12 januari 2020

00u00 28

Vandaag wereldkampioen Mathieu van der Poel aan het werk zien op het Nederlands kampioenschap? Dan bent u bij HLN.be aan het juiste adres. In samenwerking met het ‘Algemeen Dagblad’ zenden wij het NK veldrijden in Rucphen live uit. Vanaf 13u45 kan u bij ons terecht voor de cross bij de mannen (elites en beloften samen). Met Van der Poel - dé crosser van het moment - als topfavoriet. Hij kan zijn zesde titel op rij pakken en zo vader Adrie evenaren. Corné van Kessel wordt zijn voornaamste uitdager.

Bij de Nederlandse dames mogen we gerust spreken over het officieuze WK - ze domineren het internationale vrouwenveldrijden. De dames beginnen eraan om 15u15. Verwacht een open strijd met veel kandidaat-winnaressen: Kastelijn, Vos, Brand, Worst,... Al is Carmen Alvarado wel topfavoriete na een uitstekend seizoen. Zij hoopt haar eerste nationale titel te pakken.

Volledige programma

10u00 junioren vrouwen

11u15 junioren mannen

12u30 belofte vrouwen

13u45 elite en belofte mannen (live op HLN.be)

15u15 elite vrouwen (live op HLN.be)