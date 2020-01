KIJK LIVE. Pakt Mathieu van der Poel in Rucphen zijn zesde Nederlandse titel op rij in het veld? Redactie

12 januari 2020

13u53 28

Ook in Nederland wordt vandaag gestreden om de nationale titels in het veld. En bij HLN.be hoeft u daar niets van te missen. Mathieu van der Poel gaat in Rucphen op zoek naar zijn zesde opeenvolgende Nederlandse titel in het veld. Corné van Kessel is zijn voornaamste uitdager. Via bovenstaande livestream kunt de cross bekijken.

Om 15u15 volgt ook nog de titelstrijd bij de elite vrouwen en daar mogen we gerust spreken over het officieuze WK - de Nederlandse dames domineren het internationale vrouwenveldrijden. Er zijn heel wat kandidaat-winnaressen: Kastelijn, Vos, Brand, Worst,... Al is Carmen Alvarado wel de topfavoriete na een uitstekend seizoen. Zij hoopt haar eerste nationale titel te pakken. Ook die wedstrijd kunt u live bekijken op HLN.be!