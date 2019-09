Kijk live op HLN.be naar de 8 Ethias Crossen, met zondag de aftrap in Eeklo Redactie

04 september 2019

17u06 0 Ethias Cross Zondag bijt de Ethias Cross Eeklo de spits af van de Ethias Cross én het Belgische crossseizoen. Ethias neemt de fakkel over van Brico als partner en belooft met de gloednieuwe klimcross in Beringen spektakel. Wat meer is: alle 8 crossen, zowel dames als mannen, zullen live te zien zijn op HLN.be en VTM.

Nog geen geblesseerde Wout van Aert of Mathieu van der Poel, die zich voorbereidt op het WK op de weg, maar Eeklo wordt wel een eerste test. Zet Toon Aerts zijn opmars voort? Kunnen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout – sinds deze zomer ploegmaats – de handen in elkaar slaan en extra weerwerk bieden? Maken Eli Iserbyt, Quinten Hermans of Daan Soete de aansluiting met de top? Verschijnen er nieuwe dames aan het front?

Na drie jaar Brico engageert verzekeringsgroep Ethias zich voor de volgende drie seizoenen als nieuwe titelpartner. “Ethias hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoorde thema’s als mobiliteit, veiligheid, gezondheid en ecologie”, aldus Peter Maris van Ethias. “De fiets is hiervan een mooie illustratie en uiteraard past ook veldrijden perfect binnen dit plaatje.”

Nadat het overkoepelende evenementenbureau SportIDee vorig jaar het aanbod uitbreidde van zes naar acht wedstrijden, zien we dit jaar opnieuw een aantal wijzigingen in de kalender. Zo wordt de GP Mario De Clercq in Ronse vervangen door een heuse klimcross in Beringen. Spektakel verzekerd, daar op de mijnterril. De locatie is al gekend uit het mountainbike-circuit en kan op termijn uitgroeien tot een klassieker.

Daarnaast neemt Eeklo dit jaar opnieuw de plaats van Geraardsbergen in als de Belgische seizoensopener en staat ook Kruibeke, dat in 2018 een sabbatjaar inlaste vanwege de BK-organisatie, opnieuw op de kalender. Voorts blijft het programma intact en is er live coverage op HLN.be en VTM: “Met DPG Media willen we de cross van op de eerste rij en in de beste omstandigheden aan onze kijkers blijven aanbieden. En dat via al onze kanalen.”

Pechvogel van de dag

Nog een laatste nieuwigheid: Ethias zet vanaf dit jaar nog een extra renner/renster in de bloemetjes. Na elke wedstrijd wordt het publiek immers uitgenodigd om ‘de pechvogel van de dag’ te kiezen.

Kalender Ethias Cross 2019-2020:

Eeklo 08/09/2019

Meulebeke 05/10/2019

Kruibeke 12/10/2019

Beringen 26/10/2019

Essen 07/12/2019

Bredene 30/12/2019

Maldegem 05/02/2020

Hulst 16/02/2020

