Kielich en Vandebosch kunnen Fransen niet van sterrentrui houden bij beloften, Kastelijn en Alvarado halen goud bij de vrouwen

10 november 2019

Zilver voor Kielich, goud voor Fransen

Timo Kielich heeft de zilveren medaille veroverd bij de mannen beloften op het EK veldrijden in Silvelle. De Limburger moest enkel de Fransman Mickaël Crispin voor zich dulden. Die laatste profiteerde in het slot van een valpartij van Toon Vandebosch om naar de zege te rijden. Het brons was voor de Fransman Antoine Benoist, Vandebosch moest vrede nemen met de vierde plaats, voor de Nederlander Tim van Dijke en Andreas Goeman. Jarno Bellens legde beslag op de tiende plaats. Het was de eerste zege dit seizoen voor Crispin en meteen een hele belangrijke.

Vrijwel onmiddellijk na de start werd de Nederlander Pim Ronhaar opgehouden door een val net voor hem. Antoine Benoist nam de kopstart. Achter hem volgden de Brit Turner, de Zwitser Loris Rouiller en de Nederlanders Ryan Kamp, met Tim van Dijke. Benoist, die problemen kende met de ketting, sneed de tweede ronde aan met een voorsprong van tien seconden op het zestal met zijn landgenoot Crispin, Ben Turner, Ryan Kamp, Tim van Dijke, Loris Rouiller en Timo Kielich die na een aarzelende start alsnog zijn karretje aanhaakte bij de achtervolgende groep op Benoist.

De eenzame leider bleef de foutjes echter opstapelen, maar ook achter hem volgde de ene schuiver de andere op. Toon Vandebosch was aan een knappe inhaalbeweging bezig en over halfkoers speelde hij opnieuw mee voor de eindzege. Met nog twee ronden voor de boeg reden er immers vijf renners aan de leiding. Dat waren Antoine Benoist, Mickaël Crispin, Ryan Kamp en de Belgen Timo Kielich en Toon Vandebosch. Voorin bleef men elkaar naar hartenlust bestoken. Twee Belgen (Kielich met Vandebosch) en twee Fransen (Benoist met Crispin) trokken de slotronde in met een voorsprong van vijftien seconden op Tim van Dijke. Wat verder volgde Andreas Goeman op een zesde plaats. Vandebosch maakte een slipper toen hij als tweede reed en zo sloeg Crispin meteen een kloof. De Fransman zou die voorsprong niet meer afstaan en pakte de zege. Timo Kielich kon in een sprint zilver behalen. Toon Vandebosch viel net naast het podium.

Vandebosch in tranen: “Door fout verlies ik misschien wel de titel”

Kielich: “Terechte, maar verrassende winnaar”

Derdejaarsbelofte Timo Kielich toonde zich tevreden met z’n zilveren medaille in Silvelle. “Voor goud was ik net niet goed genoeg”, bekende hij na de wedstrijd. “Ik heb het merendeel van de wedstrijd achter de kopgroep gereden, al is dit wel een parcours waarop het handig is je eigen lijnen te kunnen rijden. In vergelijking met de verkenning van gisteren is het toch wel anders geworden. Ze hebben de afsluiting verzet waardoor je op sommige plaatsen beter kan blijven fietsen. Crispin gaat al enkele jaren mee, maar het is toch een verrassing dat hij hier wint. Ik had vooral Benoist verwacht. Al heeft hij wel terecht gewonnen.”

Crispin: “Ik wil prof worden”

“Ik kan het nog niet geloven”, vertelde Mickaël Crispin. “Ik had goede benen en schoof in de slotfase op. Twee Belgen versus twee Fransen, het was een harde strijd. Dat ik de Europese titel pak, is een mooie beloning voor het harde werk dat ik geleverd heb. En wat mijn ambitie is in het veldrijden? Prof worden.”

Kastelijn wint bij de vrouwen

Yara Kastelijn heeft in Silvelle de Europese titel veldrijden bij de vrouwen elite veroverd. Kastelijn haalde het voor de Italiaanse Eva Lechner en titelverdedigster Annemarie Worst. Sanne Cant, de Europese kampioene van 2017, stelde teleur en werd pas zesde. Beste Belg was Laura Verdonschot op een vijfde plaats.

Het was Ellen Van Loy die meteen furieus van start ging. Achter haar volgden de Nederlandse vrouwen Annemarie Worst met Yara Kastelijn, de Italiaanse Eva Lechner en wereldkampioene Sanne Cant. Kastelijn nam al vrij snel het initiatief over en ging prompt aanvallen. Meteen sloeg zij een kloof en kon ze aan de tweede ronde beginnen met een voorsprong van tien seconden op haar landgenote Annemarie Worst. Thuisrijdster Eva Lechner volgde op 16 seconden, Ellen Van Loy moest dan al 26 seconden goed maken. Sanne Cant begon, in het gezelschap van Alice Maria Arzuffi, op een zesde plaats aan de tweede ronde.

Kastelijn hield een hoog tempo aan en kon zo de tegenstand ver achter haar laten. Ze begon aan ronde drie met 32 seconden op Lechner die Worst als waakhond had. Ellen Van Loy volgde wat verderop. Sanne Cant reed als vijfde rond, maar wel al op bijna één minuut van Kastelijn. Laatstgenoemde bleek oppermachtig zodat enkel de strijd voor de tweede plaats nog enige spanning opleverde. Daarin trok Eva Lechner het laken naar haar toe. De Nederlandse Maud Kaptheijns knokte zich in de slotronde nog naar een vierde plaats en zou die niet meer afstaan. Laura Verdonschot bleef het sprintende duo Sanne Cant en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi voor en finishte als vijfde.

Verdonschot: “Mijn start mislukt wekelijks”

Laura Verdonschot werd eerste Belgische in Silvelle, al hecht ze daar weinig prestige aan. “Neen, daar ben ik niet mee bezig. Toch is dit een mooi resultaat voor mij en hecht ik wel belang aan deze vijfde plaats. Mijn starten mislukken wekelijks. Ik raak nooit goed uit de startblokken en moet dan terugkomen. Ik rijd dan vaak het hardste, maar daar koop je niets mee als je elfde wordt. Ik train er op, maar als er gewrongen wordt ben ik precies altijd de pineut.”

“De Nederlandse vrouwen zetten jaarlijks grote stappen, bij ons zijn dat eerder kleine stappen. Yara reed vorig jaar nog achter mijn, nu rijdt ze me op minuten. Dan vraag ik me soms af wat ik verkeerd doe. Ik hoop ook om eens zo’n grote stap te zetten en er eens een tijdje bovenuit te kunnen steken. Sanne ga ik zeker niet afschrijven voor dit seizoen. Ze komt altijd in vorm voor de kerstperiode en de kampioenschapsmaanden. Het lijkt alsof ze minder rijdt, maar ze stond toch al vaak op het podium. Ik zou tekenen voor haar podiums dit jaar.”

Cant: “Blijf achter mijn beste vorm aan fietsen”

Ze noemde het zelf een tegenvaller, haar zesde plaats. Sanne Cant was na haar prestaties van vorige week met extra motivatie naar Silvelle afgezakt, helaas zat er geen podium in. “Ik was op zich niet slecht weg, maar toen viel Annemarie Worst. Ik zat langs de binnenkant en werd zo een beetje opgehouden. Daarna was het moeilijk voorbij steken. Ik wou over de beek springen, maar bleef hangen.”

“Ik verspeelde zo opnieuw veel seconden en na één ronde was de cross zo al gepasseerd voor mij. Ik heb nog geprobeerd voor het podium, maar het is wat het is. Ik blijf achter mijn beste vorm aanrijden. Na mijn val in Gavere miste ik een week training. Dit is opnieuw een tegenvaller.”

Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado pakt Europese titel bij vrouwen beloften

De 21-jarige Ceylin del Carmen Alvarado heeft zich in Silvelle voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioene bij de vrouwen beloften gekroond. De Nederlandse soleerde over halfcross naar de zege. De Britse Anna Kay werd tweede op twaalf seconden. De Française Marion Norbert Riberolle finishte als derde op 1:02 van de winnares.

Ook de plaatsen vier en vijf waren weggelegd voor onze noorderburen. Wereldkampioene Inge van der Heijden hield Manon Bakker van haar af voor de vierde plaats. Beste Belgische werd Marthe Truyen op een dertiende plaats. Kiona Crabbé finishte als veertiende. Eerder dit seizoen was Ceylin del Carmen Alvarado ook al de beste in de Berencross van Meulebeke, de GP Pelt en de Superprestigecrossen van Gieten en Ruddervoorde.

Het was Inge van der Heijden die de beste start nam. Haar landgenote Alvarado volgde netjes, maar kende dan pech en moest even van de fiets om haar voorwiel te rechten. De Britse Anna Kay nam daarna het commando over, maar kon niet voorkomen dat Ceylin del Carmen Alvarado na een knappe remonte kon aansluiten. Dit tweetal begon aan de tweede ronde met een voorsprong van zowat twintig seconden op Inge van der Heijden en de Française Marion Norbert Riberolle.

Op een zware modderstrook kwam Ceylin del Carmen Alvarado even in de problemen en zo sloeg Anna Kay een kloofje. De Nederlandse herstelde echter vrij snel en kon opnieuw aanpikken bij haar vroegere metgezel. Alvarado begon met vijf seconden voorsprong op Kay aan de derde ronde. Van der Heijden kreeg Marion Norbert Riberolle mee in de strijd voor de laatste podiumplaats. Manon Bakker reed als vijfde rond op 53 seconden van haar leidende landgenote.

Onze landgenote Kiona Crabbé volgde met Marthe Truyen respectievelijk als 13de en 14de, op meer dan 4 minuten van de leidster. Ceylin del Carmen Alvarado kon na een slipper van Anna Kay haar voorsprong verder uitbouwen en kwam niet meer in de problemen. Zij haalde het dan ook en kon aan de aankomststrook ruimschoots de tijd nemen om haar fans te begroeten. In de strijd om de derde plaats had Marion Norbert Riberolle de meeste jus in de benen.