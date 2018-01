Kevin Pauwels valt uit de boot voor WK veldrijden: "Kevin weet zelf dat hij door de jongere generatie is ingehaald" DMM

22 januari 2018

12u40 1 Veldrijden De Belgische selectie voor het WK veldrijden is rond. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zopas zijn zeven uitverkorenen voor de wedstrijd bij de profs gegeven. Daarbij één grote verrassing: de reserveplaats voor Kevin Pauwels.

Het huiswerk van bondscoach Sven Vanthourenhout was naar eigen zeggen al een tijdje rond. Toch werd traditioneel gewacht tot na de wereldbeker in Nommay om de Belgische veldritselectie voor het WK in Valkenburg publiek te maken. Titelverdediger Wout van Aert (Crelan-Charles), Laurens Sweeck (ERA-Circus), Toon Aerts (Telenet-Fidea), Michael Vanthourenhout (Marlux) en in mindere mate Tim Merlier (Crelan-Charles) waren certitudes in de Belgische selectie. Nu komen daar met Daan Soete en Quinten Hermans (beiden Telenet-Fidea) nog twee andere namen bij.

Opvallend afwezige in de uiteindelijke selectie is Kevin Pauwels. De ervaren man van Marlux kon dit seizoen maar zelden overtuigen en moet dus in Valkenburg toekijken vanop de reservebank. Jens Adams (Sauzen Pauwels) is de tweede reserverenner die Sven Vanthourenhout achter de hand houdt.

"Misschien wel de grootste ontgoocheling in mijn carrière"

Voor de eerste keer in zijn profcarrière is Kevin Pauwels er dus niet bij op het WK veldrijden en dat is hard aangekomen bij de renner van Marlux-Bingoal. "Dit is misschien wel de grootste ontgoocheling in mijn carrière. Neen, ik ben er niet goed van. Ik denk wel dat ik hier een paar dagen ambetant van zal zijn. Dit had ik voor het seizoen nooit gedacht. En ook niet dat ik niet geselecteerd zou worden voor dit WK. Al hield ik er sinds zondagavond wel rekening mee, nadat ik een artikel over de selectie had gelezen"

Of ik nu kwaad ben? Misschien wel dat Quinten Hermans erbij is. Ik heb niets tegen die jongen. En hij is natuurlijk eerstejaarsprof. Maar de laatste tijd ben ik wel meestal voor hem geëindigd." Pauwels heeft elf WK's bij de profs op de teller en was in al die jaren goed voor vijf keer brons. Vanthourenhout trekt de kaart van de jeugd, maar laat wel een brok ervaring thuis. "Ik had gehoopt dat er rekening zou gehouden worden met mijn palmares. Ik heb nog geen enkel WK gemist, sinds 2001 (inclusief WK's bij de jeugd, red). Het parcours van Valkenburg ligt me ook heel goed. Dat heb ik de voorbije jaren getoond. En ik zou geen probleem gehad hebben om iets te doen voor de Belgische ploeg, moest dat gekund hebben", besloot Pauwels.

"Kevin is dit seizoen door de jongere generatie ingehaald"

Sven Vanthourenhout begrijpt dat deze niet-selectie hier en daar wenkbrauwen doet fronsen. "Kevin is er dan ook voor de eerste keer sinds hij prof is niet bij. Dat is een gevolg van zijn sportieve prestaties dit seizoen. Hij is zelf ook realistisch genoeg om dat in te zien. Dit seizoen is hij door de jongere generatie ingehaald en later ook voorbijgereden", vertelde Vanthourenhout.

"Ik heb hem opgebeld om het te melden, uiteraard was hij teleurgesteld. Er niet bij zijn op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is niet makkelijk, al is hij wel onze eerste reserve. Bovendien was hij in het verleden steeds sterk op een WK. Deze niet-selectie betekent niet dat we hem nooit meer zullen oproepen. Hij heeft een fantastische carrière en ik hoop dat hij snel de oude mag worden."

Met Quinten Hermans, Tim Merlier en Daan Soete trok de bondscoach de kaart van de jeugd om de routiniers van de vorige generatie te vervangen. "We zetten in op de jongeren, we zullen hen de komende jaren nog vaak nodig hebben. Hermans en Soete komen uit dezelfde generatie en hebben hun selectie te danken aan hun prestaties van deze winter. Ze hebben laten zien wat ze kunnen. Hermans is misschien nog ietwat wisselvalliger, maar kan zeker veel betekenen in Valkenburg. Tim Merlier kan dan weer een rol spelen voor Wout."

Bij de vrouwen voert titelverdedigster Sanne Cant de Belgische selectie vanzelfsprekend aan. Loes Sels, Kim Van de Steene, Ellen Van Loy, Karen Verhestraeten en Jolien Verschueren zijn de andere namen.

