Kevin Pauwels tast nog in het duister na onderzoek YP

19u36

Bron: Belga 0 Photo News Veldrijden Kevin Pauwels (Marlux-Napoleon Games) onderging vandaag twee onderzoeken in het UZ Jette om de oorzaak van zijn blijvende rugproblemen te vinden. Die brachten echter niets aan het licht. De volgende stappen worden momenteel bekeken. Dat meldt zijn team Marlux-Napoleon Games in een persbericht.

De rug was altijd al het tere punt van Kevin Pauwels, maar dit seizoen speelt hij nog meer op dan anders. Ondanks zijn onophoudelijke corestability-oefeningen en behandelingen bij de beste kinesisten en osteopaten van het land, blijft hij last ondervinden van de onderrug. Concreet kampt hij met krampen in de onderrug zodra hij veel kracht moet zetten, waardoor hij tijdens veel crossen pijn én krachtverlies ondervindt.

Daarom werden twee onderzoeken dinsdag gepland in het Universitair Ziekenhuis van Jette. Die brachten echter geen oorzaak van de rugproblemen aan het licht. Teamdokter Frank De Winter: "Tijdens een MRI-scan van de lumbale wervelzuil werd geen hernia of discusprobleem gevonden bij Kevin. Een angio-CT van de onderste ledematen bracht geen problemen met de bloedvaten aan het licht. De volgende stap nu is een compleet neurologisch onderzoek dat moet uitwijzen of er geen geleidingsprobleem is van de zenuwbanen."