Kevin Pauwels komt in Hasselt boven water en wint na bijna drie jaar droogte opnieuw een cross DMM

01 december 2018

16u02 4 Veldrijden Schrik niet: Kevin Pauwels heeft de Soudal Cross in Hasselt gewonnen. De veldrijder van Marlux-Bingoal was in afwezigheid van de absolute toppers de beste op de omloop waar hij in 2010, 2011 en 2014 ook al eens won. Pauwels’ laatste zege in het veld dateerde van februari 2016, toen vierde hij in Oostmalle.

Jawel, ook zonder Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar draait de veldritwereld door. Voor het eerst sinds lang kregen de crossers van de zogenaamde tweede rij hun kans om een gooi te doen naar de zege in een tv-cross. Vorig jaar was Corné van Kessel de beste in Hasselt. Aan de Nederlander om zijn titel in Limburg te verdedigen.

De winnaar van 2017 kende geen opperbeste start, waardoor Kevin Pauwels en Tim Merlier als eersten het veld in mochten duiken. De 34-jarige renner van Marlux-Bingoal was voor vandaag al drie keer winnaar in Hasselt. Bekend terrein dus en dat was voor Pauwels duidelijk een teken van vertrouwen na enkele mindere maanden. Pauwels dichtste ereplaats dit seizoen was een vijfde plaats in Geraardsbergen. Hoog tijd dus om nog eens een prestatie neer te zetten.

Na een sterke openingsronde van het duo Pauwles-Merlier maakten Meeusen, Van der Poel en Iserbyt de oversteek naar de spits van de wedstrijd. Daar konden de mannen van Marlux-Bingoal het ploegenspel perfect beginnen uitbuiten. Pauwels en Iserbyt konden dat ook, want ze waren de twee sterksten vooraan. Het was de oudste die als eerste het hazenpad koos, waarna Iserbyt met verve in de rol van afstopper kroop.

Corné van Kessel en ook Jens Adams, die sterk vanuit de achtergrond kwam opzetten, probeerden in het tweede wedstrijdgedeelte het gat op Pauwels te dichten, maar de ex-winnaar stoomde in zijn eentje door naar de verdiende zege. Aan de meet hield hij een twintigtal seconden over op Adams. Eli Iserbyt legde na foutjes van Van Kessel beslag op de derde podiumplaats. Mooie namiddag dus voor Marlux-Bingoal. En in het bijzonder voor Kevin Pauwels. Voor hem hadden de afwezigen zoals het spreekwoord zegt uiteraard ongelijk.

Pauwels: “Het werd tijd dat ik nog eens won”

Op twee maanden na was het dus drie jaar geleden dat Kevin Pauwels nog eens kon winnen in cyclocross-land. “Ik weet niet precies hoelang het geleden was. Twee of drie jaar, denk ik,” aldus Pauwels. “Het werd in elk geval nog eens tijd. Dit parcours ligt me wel. Ik won hier nu voor de vierde keer en dat is een mentale opkikker. Ik had zeker niet verwacht dat ik vandaag zou winnen en al helemaal niet dat ik zo snel zou wegrijden van de rest. Nu ga ik goed trainen in Spanje. Ik hoop om dit niveau vast te houden.”