Kersverse wereldkampioen Thibau Nys gehuldigd in thuisdorp Baal: “Daardoor ga ik alleen maar harder rijden” Esther De Leebeeck

07 februari 2020

23u19 2 Veldrijden Na zijn knappe prestatie in Dübendorf werd de kersverse wereldkampioen Thibau Nys in zijn thuisdorp Baal gehuldigd door supporters en sympathisanten. Ook het gemeentebestuur had een verrassing in petto voor de jonge ‘kannibaal’ uit Baal.

Europees kampioen, Belgisch kampioen, winnaar van de Wereldbeker en nu dus ook wereldkampioen: de 17-jarige Thibau Nys heeft er fenomenaal seizoen opzitten. De jonge veldrijder uit Baal heeft alle truien in zijn bezit en daarom organiseerde de supportersclub van Thibau een speciaal WK-feestje, in samenwerking met Eetcafé Vélo. De jonge ‘kannibaal’ uit Baal kreeg een warm ontvangst in zijn thuisdorp. “Het gevoel is niet te omschrijven. Ik droom er al mijn hele leven van om wereldkampioen te worden. Ik ga mijn seizoen nog mooi proberen af te sluiten en nadien gaan we ook bij de beloftes voor een ereplaats”, aldus Thibau. “Het is geweldig om zo’n steun van mijn dorp en fans te voelen. Daardoor ga ik alleen nog maar harder rijden”, aldus de jonge kannibaal. Als je Thibau vraagt of hij al even heeft kunnen nagenieten van die laatste trui, antwoordt hij volmondig: “Ik ben nog niet gestopt”.

Cartoon

Ook het gemeentebestuur wilde hun dorpsgenoot in de bloemetjes zetten en liet zijn wereldtitel vereeuwigen in een originele cartoon van illustrator Frodo De Decker. “Wereldkampioen worden doet niet iedereen, dus we zijn enorm fier dat we opnieuw een wereldkampioen in huis hebben. Hopelijk zijn we vertrokken voor een aantal jaren”, zegt burgemeester Bert De Wit na de huldiging. Een duplicaat van de cartoon wordt omhoog gehangen in het gemeentehuis van Tremelo.