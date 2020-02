Kastelijn houdt twee breukjes over aan zware val, maar “niet uitgesloten dat ze komend weekend aan de start staat” GVS/KDW/TLB

05 februari 2020

19u27 4 Veldrijden Pech voor Yara Kastelijn. De Nederlandse heeft twee breukjes overgehouden aan haar zware val in de Parkcross van Maldegem. Dat meldt haar team. “Het is wel niet uitgesloten dat Kastelijn dit weekend gewoon weer aan de start verschijnt.”

Toptalent Shirin van Anrooij ging vanmiddag buiten beeld tegen de vlakte in een bocht en ze nam Kastelijn mee in haar val. Beide rensters gaven op en Kastelijn was er het ergst aan toe. De Nederlandse werd huilend op een draagberrie afgevoerd. Aanvankelijk werden er geen breuken vastgesteld, maar in het ziekenhuis bleek dat toch het geval te zijn. “Europees kampioene Yara Kastelijn heeft bij haar valpartij in Maldegem twee breukjes in de uitsteeksels van wervel vier en vijf opgelopen.”

“We lagen ineens met z’n tweeën tegen de grond”, sprak ShirinVan Anrooij na haar opgave. “Het ging snel, zonde. Ik kreeg een klop op m’n knie. Het had geen zin meer om door te gaan.” Inge van der Heijden zag de val gebeuren. “Yara deed in de bocht een poging om buitenom te gaan bij Shirin”, zei de jonge Nederlandse. “Daardoor moest Shirin de binnenkant nemen, maar daar was het glad. Ik denk dat ze uitgegleden is en dat ze zo Yara meegenomen heeft in de val.”