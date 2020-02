Kastelijn houdt geen breuken over aan zware val in Maldegem GVS/KDW/TLB

Annemarie Worst heeft vanmiddag de Parkcross in Maldegem op haar naam gebracht. De Nederlandse dames domineerden opnieuw, al liep het voor seizoensrevelatie Yara Kastelijn mis. Toptalent Shirin van Anrooij ging buiten beeld tegen de vlakte in een bocht en ze nam Kastelijn mee in haar val. Beide rensters gaven op en Kastelijn was er het ergst aan toe. De Nederlandse werd huilend op een draagberrie afgevoerd. De Nederlandse heeft geen breuken, maar is nog naar het ziekenhuis om haar rug en heup te laten controleren.

“We lagen ineens met z’n tweeën tegen de grond”, sprak Van Anrooij na haar opgave. “Het ging snel, zonde. Ik kreeg een klop op m’n knie. Het had geen zin meer om door te gaan.” Inge van der Heijden zag de val gebeuren. “Yara deed in de bocht een poging om buitenom te gaan bij Shirin”, zei de jonge Nederlandse. “Daardoor moest Shirin de binnenkant nemen, maar daar was het glad. Ik denk dat ze uitgegleden is en dat ze zo Yara meegenomen heeft in de val.”

Kastelijn bleef een tijdlang liggen en werd dan met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. “De spoedarts was vrij snel ter plaatse en die kon vaststellen dat Yara geen breuken heeft opgelopen bij haar val”, reageerde Bart Wellens, sportdirecteur bij het 777-team van Kastelijn. “Toch vond men dat een verdere controle van haar blessures aan de heup en rug aan de orde waren. Ikzelf heb de val niet gezien, maar ik kreeg wel te horen dat het een fikse smak was. Hopelijk valt alles wel mee.”