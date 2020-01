Kastelijn brengt Verdonschot ten val na vreemd manoeuvre, Nederlandse in tranen over de finish en uit uitslag geschrapt ABD

16u35 0 Veldrijden Yara Kastelijn is uit de uitslag geschrapt van de Brussels Universities Cyclocross. De 22-jarige Nederlandse keerde al lopend terug naar de materiaalpost. Een vreemd manoeuvre waarmee ze Laura Verdonschot ten val bracht in de eerste ronde.

Het college van UCI-Commissarissen onder leiding van de Luxemburgse Claudine Conter oordeelde dat "Kastelijn een collega-renster in gevaar had gebracht". Dat gebeurde toen Kastelijn in de eerste ronde plots terugkeerde op het parcours nadat ze een technisch defect opmerkte aan haar fiets. De Nederlandse keerde in tegenovergestelde richting terug om zo de materiaalpost in te duiken. Tot daar geen probleem tot Kastelijn plots oog in oog kwam te staan met Laura Verdonschot en haar ten val bracht. Verdonschot gaf boos op, in de materiaalpost kwam het tot een opstootje in de entourages van de twee rensters. Kastelijn kwam in tranen over de finish en excuseerde zich achteraf bij onze landgenote. Dat bracht echter geen soelaas. Kastelijn werd door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd.