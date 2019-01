Karl Vannieuwkerke en Roland Liboton voor de rechter gesleept door weduwe van Erik De Vlaeminck Redactie

22 januari 2019

08u36

Bron: Gazet Van Antwerpen 4 Veldrijden Marina Swyn­gedauw, de weduwe van Erik De Vlaeminck, sleept VRT-presentator Karl Vannieuwkerke en veldritlegende Roland Liboton voor de rechter. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Swyn­gedauw is niet opgezet met de manier waarop de in 2015 overleden De Vlaeminck over de tongen ging in Extra Time en in een interview dat Liboton in 2017 gaf.

“Het draait allemaal rond een uitzending van Extra Time”, zegt Karl Vannieuwkerke in Gazet Van Antwerpen. “Sven Nys was uitgenodigd. Hij had een artikel bij waarin Liboton een en ander uit de doeken deed over dopinggebruik in het veldrijden. Ik polste of Nys meer over het onderwerp kwijt wou. ‘Als je A zegt moet je B zeggen, Sven’, zei ik. Maar daar is Nys niet op ingegaan. Toch is het die zin die bij de weduwe van Erik De Vlaeminck in het verkeerde keelgat is ­geschoten. Ik ben daarover ondervraagd en dat is het, wat mij betreft.”

Swyn­gedauw is inderdaad niet opgezet. Zij vindt dat Vannieuwkerke en Liboton de naam en faam van de overleden veldrijder besmeurd hebben. In het bewuste interview uit 2017 liet Liboton onder meer uitschijnen dat De Vlaeminck zijn wereldtitels in 1970 en 1971 op geen te koosjere manier gepakt heeft. Swyn­gedauw zit al langer verveeld met het artikel, ook omdat De Vlaeminck zich niet meer kan verdedigen, en pikt dus niet dat het stuk ook tijdens Extra Time de revue passeerde.

De advocate van Swyn­gedauw bevestigt bij Gazet Van Antwerpen dat haar cliënte een klacht heeft ingediend bij een ­onderzoeksrechter voor het besmetten van de nalatenschap van haar overleden echtgenoot. Vannieuwkerke en Liboton zouden vandaag al voor de rechter in Veurne moeten verschijnen, maar volgens GVA is de sportjournalist alvast niet van plan om naar de rechtbank te trekken.

