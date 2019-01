Karl Vannieuwkerke buiten vervolging gesteld in zaak die weduwe van Erik De Vlaeminck aanspande Redactie

22 januari 2019

11u40 4 Veldrijden VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke (48) is buiten vervolging gesteld in de zaak die Marina Swyn­gedauw, de weduwe van Erik De Vlaeminck, had aangespannen. Swyn­gedauw is niet opgezet met de manier waarop de in 2015 overleden De Vlaeminck over de tongen ging in Extra Time cross en in een interview dat Roland Liboton in 2017 gaf. Vannieuwkerke werd effectief kort ondervraagd, maar is in november buiten vervolging gesteld. Daar werd hij zelf deze ochtend van op de hoogte gebracht.

Swyn­gedauw is niet tevreden over een fragment uit Extra Time cross van begin 2017. “Over dit fragment (zie boven, red.) in Extra Time cross van 26 januari 2017 werd ik in de loop van 2017 effectief ondervraagd door de recherche in Koekelare”, doet Vannieuwkerke het verhaal. “Omdat het een klacht met burgerlijke partijstelling betreft, kon de recherche niet anders dan mij op te roepen. Dat verhoor heeft ook niet langer dan tien minuten geduurd. Men heeft mij het fragment getoond en gevraagd of ik daar nog iets over te zeggen had!’

“In dit bewust fragment doe ik geen enkele uitspraak over het verleden van Erik De Vlaeminck. Het was Sven Nys die een interview uit De Zondag met Roland Liboton had meegebracht. Toen niet duidelijk werd waarover het ging heb ik deze woorden uitgesproken (tegen presentator Ruben Van Gucht): ‘Als je A zegt moet je B zeggen, Ruben!’ Omdat ik vind dat de kijker recht heeft om te weten waarover het gaat. Voor de rest heb ik geen enkel waardeoordeel over de uitspraken in bewust artikel gedaan. Laat staan dat ik lasterlijk over Erik De Vlaeminck zou hebben gesproken.”

Het fragment uit Extra Time cross: