Kaptheijns snelt in Zonhoven naar zege bij de vrouwen XC

15u05

Bron: Belga 0 Photo News Veldrijden Maud Kaptheijns heeft de tweede manche in de Superprestige gewonnen. De Nederlandse soleerde in de Kuil van Zonhoven naar een twee op twee na eerdere winst in Gieten. Sanne Cant knokte zich na een moeilijke eerste helft nog naar een tweede plaats, Nikki Brammeier vervolledigde het podium.

Sanne Cant maakte na ziekte en amper trainingen in de benen haar rentree in het veld na de opgave in Ronse. Het zandparcours is normaal een speeltuin van Cant, maar op de versnelling in het begin van Maud Kaptheijns had ze geen antwoord. Ook de andere rensters moesten naar adem moesten happen toen de Nederlandse verschroeiend van start ging in de eerste ronde.



Bij de eerste passage aan de finish telde ze al 13 seconden voorsprong op de Amerikaanse Katie Compton die in Kruibeke won en 15 tellen op Ellen Van Loy. Cant volgde al bijna op een halve minuut, rond de zevende, achtste positie. Kaptheijns verzwakte niet, ronde na ronde bouwde ze haar voorsprong verder uit en soleerde ze naar de zege.



In de strijd om plaatsen twee en drie was er meer spanning en het was Cant die na een sterke tweede deel van de cross alsnog een tweede plaats uit de brand wist te slepen, voor de Britse Brammeier.

Lees ook Superieure Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven

Kaptheijns: "Hoop dat dit nog lang mag duren"

Kaptheijns viel dit seizoen nog niet uit de top tien van een cross. In Waterloo werd ze tiende en in Iowa vijfde, voorts stond ze telkens op het podium in Neerpelt, Gieten, Ronse en zaterdag in Kruibeke. "Ik hoop dat dit nog lang mag duren", aldus de 23-jarige renster van Crelan-Charles. "Ik ben nu een jaartje ouder, maar dat is niet het enige verschil met vorig jaar. Ik cross op dit moment heel goed omdat ik de perfecte zomer achter de rug heb, goede trainingen heb kunnen afwerken en vooral ook omdat ik mijn voeding heb aangepast. Vroeger at ik niet goed, nam ik niet voldoende koolhydraten in en kwam ik vaak te kort op het eind van de wedstrijd. Nu heb ik mijn voeding compleet aangepast en dat helpt. Ik eet meer, maar anders en ben drie kilo afgevallen."



Cant: "Nog niet de oude"

Sanne Cant moest vrede nemen met een tweede plaats. Een opsteker na haar opgave vorige week en bijna een volledige week zonder training. "Dat voel je toch", zei ze na afloop, "en ik ben nog helemaal niet de oude. Vooral in het begin van de wedstrijd liep het voor geen meter, maar op het eind raap ik dan toch nog veel rensters op. Dat ligt zeker niet aan mijn goede vorm", veegde ze van tafel, "want ik had niet veel energie in de benen, het is vooral mijn techniek die me hier naar die tweede plek helpt. Ik hoop dat ik de komende dagen gewoon normaal kan trainen, want mijn maagontsteking is nog niet voorbij."

Photo News